Peppa Pig家族｜Peppa Pig媽媽誕下女嬰樣貌曝光　出院造型向凱特王妃致敬

風靡全球萬千小朋友心的英國動畫系列《Peppa Pig》迎來了一名新的成員!早在2月份時,豬媽媽(Mummy Pig)在《早安英國》(Good Morning Britain)節目中宣佈懷上第三胎的好消息,昨日,豬媽媽順利產下一名女嬰,母女平安,而「小豬女」的樣貌更曝光於鏡頭前!

在《Peppa Pig》家族中,豬媽媽已育有兩隻豬仔,分別是4歲的佩佩(Peppa Pig)及2歲的喬治(George)。而月前,豬媽媽接受英國節目《Good Morning Britain》(早安英國)主持人訪問,證實再度懷上第三胎,並即場晒出超聲波照片和透露BB預產期,令到不少粉絲感到非常興奮,除了送上祝福,更笑問,「這是《三隻小豬》前傳嗎?」

懷孕喜訊|Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮 上節目晒超聲波相率先爆預産期

Peppa Pig媽媽誕女|與凱特王妃同一產房產女

綜合《旗幟晚報》(Evening Standard)等外媒報道,於本月20日英國時間5時34分,豬媽媽於帕丁頓(Paddington)聖瑪麗醫院的專屬林多病房(Lindo Wing of St Mary’s Hospital)產下女兒伊薇(Evie),據指,凱特王妃(Princess of Wales)亦是在此豪華的產房裡誕下喬治王子(Prince George of Wales)、夏洛特公主(Princess Charlotte of Wales)和路易斯王子(Prince Louis of Wales)。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據其發放的圖片可見,大女兒佩佩坐到豬媽媽的病床上並抱著妹妹伊薇,而伊薇身穿白色的衣服、頭上戴上一隻黃色的髮夾,完全沒有哭鬧,而豬爸爸則抱著喬治在床邊靜靜地望著她們,整個畫面十分有愛及溫馨。

Peppa Pig媽媽產女|出院身穿向凱特王妃致敬

而《Peppa Pig》也就此在其Instagram社交平台發佈最新的帖文,顯示豬媽媽已經出院了,照中可見她手抱小伊薇與豬爸爸在醫院門前留下合照,而豬媽媽身穿一條橙色帶蕾絲領邊的長裙,看上去「氣色好好」,而她的打扮與凱特王妃在2018年生下路易斯王子時出院的裝束非常相似,有向對方致敬之舉。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Peppa Pig媽媽產女|豬爸爸透露下星期將會接受電視訪問

對於新成員的到來,《Peppa Pig》一家也表現雀躍,豬爸爸透露下星期將會接受電視的首次訪問,屆時伊薇也會亮相於人前。而再度成為姊姊的佩佩及首次成為哥哥的喬治,對於妹妹的誕生更是感到欣喜萬分,牠們一家更期待著「更多快樂的鼾聲和不眠之夜」。

