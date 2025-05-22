  • 30°C
香港時間：2025522日 (四) 21:37

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Peppa Pig家族｜Peppa Pig媽媽誕下女嬰樣貌曝光　出院造型向凱特王妃致敬

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

Peppa Pig媽媽順利生下女嬰，出院造型向凱特王妃致敬BB樣貌曝光。

風靡全球萬千小朋友心的英國動畫系列《Peppa Pig》迎來了一名新的成員！早在2月份時，豬媽媽（Mummy Pig）在《早安英國》（Good Morning Britain）節目中宣佈懷上第三胎的好消息，昨日，豬媽媽順利產下一名女嬰，母女平安，而「小豬女」的樣貌更曝光於鏡頭前！

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
新手媽媽︱張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　成功戒夜奶全靠1「減法」

在《Peppa Pig》家族中，豬媽媽已育有兩隻豬仔，分別是4歲的佩佩（Peppa Pig）及2歲的喬治（George）。而月前，豬媽媽接受英國節目《Good Morning Britain》（早安英國）主持人訪問，證實再度懷上第三胎，並即場晒出超聲波照片和透露BB預產期，令到不少粉絲感到非常興奮，除了送上祝福，更笑問，「這是《三隻小豬》前傳嗎？」

懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期

Peppa Pig媽媽誕女｜與凱特王妃同一產房產女

綜合《旗幟晚報》（Evening Standard）等外媒報道，於本月20日英國時間5時34分，豬媽媽於帕丁頓（Paddington）聖瑪麗醫院的專屬林多病房（Lindo Wing of St Mary’s Hospital）產下女兒伊薇（Evie），據指，凱特王妃（Princess of Wales）亦是在此豪華的產房裡誕下喬治王子（Prince George of Wales）、夏洛特公主（Princess Charlotte of Wales）和路易斯王子（Prince Louis of Wales）。

點擊圖片放大
+4
+3

根據其發放的圖片可見，大女兒佩佩坐到豬媽媽的病床上並抱著妹妹伊薇，而伊薇身穿白色的衣服、頭上戴上一隻黃色的髮夾，完全沒有哭鬧，而豬爸爸則抱著喬治在床邊靜靜地望著她們，整個畫面十分有愛及溫馨。

Peppa Pig媽媽產女｜出院身穿向凱特王妃致敬

而《Peppa Pig》也就此在其Instagram社交平台發佈最新的帖文，顯示豬媽媽已經出院了，照中可見她手抱小伊薇與豬爸爸在醫院門前留下合照，而豬媽媽身穿一條橙色帶蕾絲領邊的長裙，看上去「氣色好好」，而她的打扮與凱特王妃在2018年生下路易斯王子時出院的裝束非常相似，有向對方致敬之舉。

點擊圖片放大
+3
+2

Peppa Pig媽媽產女｜豬爸爸透露下星期將會接受電視訪問

對於新成員的到來，《Peppa Pig》一家也表現雀躍，豬爸爸透露下星期將會接受電視的首次訪問，屆時伊薇也會亮相於人前。而再度成為姊姊的佩佩及首次成為哥哥的喬治，對於妹妹的誕生更是感到欣喜萬分，牠們一家更期待著「更多快樂的鼾聲和不眠之夜」。

更多育兒資訊：

卡通爭議丨外國掀拒看《Peppa Pig》風潮　家長斥教壞細路小孩變霸道愛撒謊

兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮　恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩

特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期
16:39 2025/03/03
懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期
卡通爭議丨外國掀拒看《Peppa Pig》風潮　家長斥教壞細路小孩變霸道愛撒謊
10:24 2024/03/04
卡通爭議丨外國掀拒看《Peppa Pig》風潮　家長斥教壞細路小孩變霸道愛撒謊
兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮　恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩
19:21 2025/02/20
兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮　恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩
特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」
21:00 2025/05/09
特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」
家庭關係｜家人間溝通小心禍從口出　專家教避免引爆地雷：1類話語是大忌
08:00 2025/05/20
家庭關係｜家人間溝通小心禍從口出　專家教避免引爆地雷：1類話語是大忌
2025年生日運勢｜2025生日運勢排名出爐　頭十名5月壽星佔一半　呢個月出世最運滯【附366日排名】
15:00 2025/02/08
2025年生日運勢｜2025生日運勢排名出爐　頭十名5月壽星佔一半　呢個月出世最運滯【附366日排名】

你可能感興趣

懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期
16:39 2025/03/03
懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期
卡通爭議丨外國掀拒看《Peppa Pig》風潮　家長斥教壞細路小孩變霸道愛撒謊
10:24 2024/03/04
卡通爭議丨外國掀拒看《Peppa Pig》風潮　家長斥教壞細路小孩變霸道愛撒謊
兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮　恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩
19:21 2025/02/20
兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮　恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩
爸媽心聲 生育 懷孕 正能量 凱特王妃 網絡熱話 綜藝節目 英國 Instagram 社交平台

最高瀏覽

謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位