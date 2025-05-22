Peppa Pig家族｜Peppa Pig媽媽誕下女嬰樣貌曝光　出院造型向凱特王妃致敬

風靡全球萬千小朋友心的英國動畫系列《Peppa Pig》迎來了一名新的成員！早在2月份時，豬媽媽（Mummy Pig）在《早安英國》（Good Morning Britain）節目中宣佈懷上第三胎的好消息，昨日，豬媽媽順利產下一名女嬰，母女平安，而「小豬女」的樣貌更曝光於鏡頭前！

最新影片推介︰

在《Peppa Pig》家族中，豬媽媽已育有兩隻豬仔，分別是4歲的佩佩（Peppa Pig）及2歲的喬治（George）。而月前，豬媽媽接受英國節目《Good Morning Britain》（早安英國）主持人訪問，證實再度懷上第三胎，並即場晒出超聲波照片和透露BB預產期，令到不少粉絲感到非常興奮，除了送上祝福，更笑問，「這是《三隻小豬》前傳嗎？」

懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮 上節目晒超聲波相率先爆預産期

Peppa Pig媽媽誕女｜與凱特王妃同一產房產女

綜合《旗幟晚報》（Evening Standard）等外媒報道，於本月20日英國時間5時34分，豬媽媽於帕丁頓（Paddington）聖瑪麗醫院的專屬林多病房（Lindo Wing of St Mary’s Hospital）產下女兒伊薇（Evie），據指，凱特王妃（Princess of Wales）亦是在此豪華的產房裡誕下喬治王子（Prince George of Wales）、夏洛特公主（Princess Charlotte of Wales）和路易斯王子（Prince Louis of Wales）。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據其發放的圖片可見，大女兒佩佩坐到豬媽媽的病床上並抱著妹妹伊薇，而伊薇身穿白色的衣服、頭上戴上一隻黃色的髮夾，完全沒有哭鬧，而豬爸爸則抱著喬治在床邊靜靜地望著她們，整個畫面十分有愛及溫馨。

Peppa Pig媽媽產女｜出院身穿向凱特王妃致敬

而《Peppa Pig》也就此在其Instagram社交平台發佈最新的帖文，顯示豬媽媽已經出院了，照中可見她手抱小伊薇與豬爸爸在醫院門前留下合照，而豬媽媽身穿一條橙色帶蕾絲領邊的長裙，看上去「氣色好好」，而她的打扮與凱特王妃在2018年生下路易斯王子時出院的裝束非常相似，有向對方致敬之舉。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Peppa Pig媽媽產女｜豬爸爸透露下星期將會接受電視訪問

對於新成員的到來，《Peppa Pig》一家也表現雀躍，豬爸爸透露下星期將會接受電視的首次訪問，屆時伊薇也會亮相於人前。而再度成為姊姊的佩佩及首次成為哥哥的喬治，對於妹妹的誕生更是感到欣喜萬分，牠們一家更期待著「更多快樂的鼾聲和不眠之夜」。

更多育兒資訊：

卡通爭議丨外國掀拒看《Peppa Pig》風潮 家長斥教壞細路小孩變霸道愛撒謊

兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮 恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩

特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔 舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5