搬遷清貨｜Bruno九龍灣店搬遷減價　多功能鍋／電磁爐／三文治機低至3折

【結業潮/BRUNO/德福/搬遷清貨】日本人氣家品品牌BRUNO德福廣場門市即將於5月底搬遷，為清空庫存，店內推出限時清貨大優惠，由即日起至5月26日，全場陳列貨品低至3折！從多功能電熱鍋、三文治機到Pokemon及小王子精品，價格低至$10起，吸引無數顧客蜂擁搶購。

▲ Bruno九龍灣店現正進行搬遷減價優惠。（官網圖片）

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Bruno搬遷清貨｜全場陳列貨品低至3折

由即日起至5月26日，BRUNO德福店全場陳列貨品低至3折，從多功能電熱鍋、三文治機到Pokemon及小王子精品以超值價格發售，當中包括多功能電熱鍋、電磁爐、三文治機及琺瑯水煲等陳列品。

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Bruno搬遷清貨｜人氣日式家電精品

是次清貨優惠涵蓋多款實用廚具及電器產品，例如多功能電熱鍋、三文治機、保溫飯盒及兩用熨斗等，均以7折優惠價發售。而吸塵機、豆漿機、電磁爐及琺瑯水煲等陳列品更低至$100起，性價比極高。此外，店內的碗碟及筷子等餐具亦以半價出售，適合喜愛烹飪及注重生活品味的顧客選購。

除了廚具及電器，BRUNO德福店亦提供多款生活家品，包括行李箱、背囊、Kodak半格相機、旅行拖鞋及座枱鐘等，滿足不同生活需求。粉絲最愛的Pokemon及小王子主題精品同樣加入優惠行列，卡通造型的家品設計精美，極具收藏價值。

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