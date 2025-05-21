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中年好聲音3｜黃博身價升被指即豪花3萬住星級酒店　發文解釋背後原來藏窩心理由

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撰文： 文體藝online

發布時間： 4 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

身價升被指即豪花3萬住星級酒店，黃博發文解釋背後原來藏窩心理由。

【黃博 / 中年好聲音3】《中年好聲音3》自開播以來，黃博憑藉精湛的唱功被封「大魔王」，一路過關斬將，最終不負眾望奪冠；作為冠軍的她現時自然是備受矚目，近日有消息指，與老公定居香港的黃博與老公每月豪花逾3萬元，入住星級酒店房間。

對此，黃博今日（21日）在IG發帖回應，原來是爸爸媽媽來港支持女兒比賽，黃博為父母夠住得舒適而訂的酒店房，而房間價格亦不是消息傳出的3萬元。由於決賽後行程較密，黃博僅去酒店探望過一次父母，便恰巧被影下相片。

中年好聲音3︱黃博奪冠後首發文感謝支持者　慶功宴獲曾志偉鼓勵：我會記住

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黃博寫道：

首先再次多謝大家對我的支持及愛護，關於近日嘅一些報道，想同大家分享，爸爸媽媽呢段時間從四川來港支持我決賽、照顧我，所以特意幫佢哋訂咗酒店, 重點係可以讓他們舒適一些及方便大家見面，當然價錢亦不是標題所說。決賽後，行程較密，只係去酒店探過佢哋一次，就係大家睇到嘅嗰張新聞相。

多謝記者朋友幫我嗰日去酒店見爸媽留下一個背影, 甚有紀念價值, 會好好收藏！

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