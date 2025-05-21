黃子佼離婚︱捲入MeToo風波黃子佼離婚　結束5年婚姻女兒撫養權歸孟耿如

【黃子佼 / 黃子佼離婚 / 孟耿如】現年53歲台灣藝人黃子佼，在2023年6月捲入「MeToo風波」，已移居法國的女子Zofia泣訴在17歲時曾遭男星在車內強吻，並要求脫衣服拍照等。

事件爆出後黃子佼在facebook直播承認事件並道歉，可是他隨後被爆出持有2259套未成年少女影片，一審遭判8個月有期徒刑。

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黃子佼離婚︱女兒扶養權歸孟耿如

黃子佼同為藝人的太太孟耿如一直陪伴力撐丈夫，但她亦因此受波及令演藝事業遭重創，甚至關閉社群網站，並向大眾兩度道歉。

台灣在今日傳媒報道，黃子佼與孟耿如已悄悄辦妥離婚手續，結束5年婚姻，女兒撫養權歸女方，男方負責撫養費。

當地媒體向黃子佼、孟耿如的經理人求證離婚一事都沒回應。但黃子佼的律師蕭棋云被問及此事並沒否認，只稱：「不方便幫黃子佼回應。」並同時稱：：「夫妻倆目前以女兒的平靜為最先考量。」

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