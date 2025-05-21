最紅大廚｜滙豐信用卡真人騷八強誕生　推餐飲優惠撑本地食肆

滙豐信用卡力撑本地餐飲業，《最紅大廚》自 2 月下旬公布以來，在本地餐飲界獲得熱烈回響，總共有逾 100 間餐廳踴躍報名參賽。

滙豐信用卡今次更誠邀本地餐飲界重量級評判，從眾多參賽者中，以嚴謹準則選拔出最後八強，分別是 Ankôma、鄧記（尖沙咀）、厚德飯店、House of Culture、良順興、沐瀾、Sick！ Burger、Sushi Zinc（按餐廳英文名稱之字母順序排列）。

這8間餐廳的大廚，將於電視節目《最紅大廚》料理真人騷中粉墨登場，並與韓國星級主廚安成宰深入交流廚藝！八強將爭奪香港「最紅大廚」寶座，勝出者可獨贏價值港幣 100 萬元的餐廳宣傳套餐！

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是次參賽餐廳的招牌菜薈萃東西料理特色，滙豐信用卡更邀請了3位具分量的評判，包括米芝蓮一星餐廳萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠、獨立飲食及旅遊記者、博客及食物造型師鍾詠嫻，以及米芝蓮一星Neighborhood 主廚及經營者黎子安出任八強選拔賽的評判（排名不分先後），發掘《最紅大廚》終極八強。

滙豐信用卡今次專誠為《最紅大廚》料理真人騷邀請安成宰擔任節目顧問及廚藝指導，他將於電視節目內親自與入圍八強的大廚交流烹飪心得。八強大廚會經由安成宰親身指導，不同文化與烹飪技藝的組合將會擦出無數火花，期望可創造出全城最紅美食！

八強大廚將會在《最紅大廚》料理真人騷內展示精湛廚藝、對食材知識和烹調時的創意，並面對不同類型的挑戰，考驗臨場應變及展現領導能力。鄧家濠認為體力及心理質素，將會是限時比賽內的致勝關鍵，而黎子安及鍾詠嫻均認同八強大廚需要「做自己」，發揮自己所長，在比賽中便能脫穎而出。

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今期用滙豐信用卡於本地餐飲簽帳，可以賺到額外 3%「獎賞錢」回贈，最高可獲額外$300「獎賞錢」！如果你是滙豐 Visa Signature 卡持卡人，並已將「最紅自主獎賞」額外 5 倍「獎賞錢」分配至「賞滋味」，就要記緊登記今次優惠再憑卡作本地餐飲簽帳，合共可賺到高達 6.6%「獎賞錢」回贈！

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