冷氣慳電｜長開冷氣恐收天價電費？　台電教3招冷氣慳電法：最多慳37%

【冷氣慳電方法】炎炎夏日，當然要開冷氣！不過，日日開冷氣又會擔心收到「天價電費單」，台電以往曾在社交平台分享3招冷氣慳電法，可以邊吹冷氣邊慳電！

冷氣慳電｜台電教3招冷氣慳電法

近日有網民於Threads發文，指與朋友聊天後才發現，夏天有很多家庭的冷氣都是開一整晚，「我真的微到了！」她指平日自己睡覺時，冷氣機都會開定時，不過當冷氣機關閉後，小朋友都會被熱醒，無法安睡。

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對此，台電曾於Facebook專頁「台電電力粉絲團」發文指冷氣在舒適模式下，每小時會提高0.5度，隨著溫度上升，冷氣耗電量減少的情況下，每晚平均可以節省12％或更多的電量。

另外，台電又分享3招冷氣慳電法：

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1.提高冷氣溫度

台電建議將冷氣的溫度設於26至28度之間，溫度每調高一度，就可以減少6%的冷氣電力。

2.定期清洗冷氣濾網

每2至3周的頻率清洗冷氣濾網，除了可以節省約10%的電力外，定期保養也可以延長冷氣機壽命。

3.使用1級能源效益冷氣機

選購冷氣機時，可選擇1級能源效益的冷氣機的冷氣機產品，能源效益1級與5級相比，可省電37%。

▲ 長開冷氣憂電費超貴？台電教3招冷氣慳電法「最多慳37%」。

同場加映：中電教4招冷氣慳電貼士

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