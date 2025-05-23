隔代父母｜港男再婚內地女無暇照顧與前妻所生自閉兒　70歲嫲嫲擔起湊孫仔重任全日無休

【星期日檔案/隔代父母/自閉症】父母養育兒女天經地義，但很多家庭卻因為婚姻破裂或工作不定時，要將孩子交給祖父母照顧，爺爺嫲嫲甚至成為孫兒的主要照顧者，他們於晚年再擔起父母的角色，又會否感到吃力呢？

隔代父母｜港男與前妻育有自閉症兒子

TVB最新一集《星期日檔案》就以「父母不在家，孩子怎麼辦？」為題探討「隔代父母」的問題，節目中的港男與前妻育有自閉症兒子，但離婚後因工作關係要長駐內地，加上與內地女再婚兼誕下1女，所以未能照顧兒子，要交托在港的年邁母親照顧！該港男的母親瓊姐現年70歲，現時要全力照顧患有自閉症的8歲孫仔子恩，子恩的父母在他2歲時離婚，爸爸工作不穩定，而且經常回內地工作，因此唯一可照顧他的就是嫲嫲瓊姐了。

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隔代父母｜自閉症兒子由嫲嫲主力照顧

瓊姐每天早上起來便要忙於湊子恩上學，她的電話設了很多個鬧鐘，她表示鬧鐘不單止提醒自己要做的事項，更是為孫仔而設，她說：「因為子恩患自閉症，這些小朋友都要有一個時間觀念，玩幾耐都要設定，利用時間來教他時間。」

送子恩上學後，瓊姐就要趕去買餸，然後就做家務和煮飯，甚至做兼職，又試過報讀關於照顧自閉症小朋友的課程，到子恩放學，她就教他讀書寫字、安排起居飲食，忙得連坐下的時間都沒有，基本上是全日無休，問她覺得累嗎？她坦言：「唔累就呃人，但都習慣了。」

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隔代父母｜嫲嫲：我有100歲先知道有冇回報

瓊姐還經常忙到忘記吃東西，早上只喝杯水，午餐也未有進食，後來她怕再不吃東西，怕身體不好照顧不了孫仔，所以才對自己好一點，提自己吃東西，她有感而發表示：「子恩有幾幸福我有幾長命。」至於有否想過享兒孫福，她也看得很淡 ：「冇明天的，尤其我同子恩年紀差太遠，我有100歲先知道有冇回報，用呢個心態，又活唔活到100歲呢？難啲囉！」

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隔代父母｜嫲嫲夢想是出外多見識

其實瓊姐大半輩子都在照顧人，年輕時照顧6個弟弟，結婚後照顧兩個兒子，到今時今日就照顧孫仔，可謂一身兒孫債，但其實瓊姐本身也有自己的夢想：「我是不愛留在家，想出外多見識的人，但每一個人都不能兩全其美，要選一條路是對每一個人最好的，你就選這一條。」

瓊姐兒子亦早已在內地再成家立室，並跟第二任妻子育有2歲女兒，現時主要在內地生活，對於母親成為隔代父母，他坦言有想辦法減輕媽媽壓力，但無奈要賺錢養家，他說：「要工作就好難照顧，尤其係有自閉嘅小朋友，第二個未必照顧到，係辛苦阿媽，我一直知道。」不過他指女兒開始上學，太太開始多了時間去了解自閉症兒童，到時就再接手照顧兒子，讓媽咪有時間去完成自己的願望。

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