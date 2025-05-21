澳門旅遊｜新中央酒店活化重生 懷舊主題樓層嘗《繁花》套餐

前身為總統酒店的新中央酒店，落成於1928年，曾是全澳門最高的建築，在當時可說是時代象徵。去年，酒店經活化正式重開，為澳門舊區活化提供了成功示範。

新中央酒店前身總統酒店，當時不但配備澳門第一部升降機，亦是當地最早有中央供電及自來水設施的酒店之一，可見其先進程度。

1932年改名為「中央大酒店」，再後來加上「新」字，成為今日「新中央酒店」。它不單是一座建築，也是一段歷史的見證者，曾經招待過不少社會名流與外地政要，也見證了澳門娛樂與博彩業的起步：這裡曾是首間設有雙層賭場的酒店，亦是舊澳門夜生活的起點之一。

2016年，力行集團購入這幢建築，展開為期8年的活化工程，總投資金額高達20億港元。修復過程中貫徹「修舊如舊」原則，包括原有的立面線條、雕花、鋼窗，以及主樓梯的扶手與磁磚圖案，全都予以保留及復原，同時加入現代化智能系統與環保元素，讓這座老建築真正重獲新生。2024年，酒店正式重開，並榮獲「文旅星光獎」頒發的「年度設計精品酒店」，為澳門舊區活化提供了成功示範。

▲ 碧麗宮內，復古與摩登元素相互融洽，營造歲月靜好的舒適氣氛。

酒店共設有114間客房，樓高11層，當中第五至第10層特別設計為懷舊主題樓層，每兩層模擬一個時代：分別為1920年代、1930年代與1940年代。客房細節非常講究，房內可見轉盤電話、復古留聲機、懷舊鐘飾、銅製燈具與仿古壁紙，部分甚至配有舊式窗花與磨砂玻璃隔門，讓住客彷彿置身歷史時光中。與其說這些房間是懷舊打卡位，不如說它們像是把那個時代的生活氣息在時間長河中完整保留下來。

▲ 新中央酒店的主題客房樓層分1920、1930及1940年代。圖為1930年代主題的尊貴露台房，

酒店4樓設有餐廳「碧麗宮」，名字本身已充滿時代感。餐廳以西洋懷舊風格為主，鋪設黑白拼花磁磚、吊掛圓頂水晶燈，重塑昔日葡國人社交場所的空間感。

菜式方面主打澳葡與經典西菜，例如葡國雞、焗釀蟹蓋、瑞士雞翼等。早前亦曾推出以熱播電視劇《繁花》為靈感的嘗味套餐，把劇中上海舊世界的韻味轉化為餐桌風景，讓食客感受時代情懷。菜單包括：外貿大樓革命友誼排骨年糕、黃河路小王子霸王別姬、夜東京寶總泡飯、一碟難求乾炒牛河、汪小姐的玫瑰花。（每位約澳門幣700）

▲ 紙醉金迷繁花之夜套餐的主食——夜東京寶總泡飯（馬賽魚湯、大虎蝦、海膽、青口、帶子及炸米通）。

此外餐廳亦提供「碧麗宮精緻體驗套餐」，菜單包括油封魚子醬蛋撻、爵士湯 、煙熏桂花法國乳鴿（半隻）、 威靈頓溏心鮑魚及冰糖葫蘆（每位澳門幣588）。

深度遊舊城

新中央酒店位於澳門新馬路與營地大街交界，是舊區的中心點之一。由此出發，步行5至10分鐘即可到達議事亭前地、玫瑰堂、仁慈堂與大三巴牌坊等地標，是想深入探索澳門文化歷史、老建築與街道風情的絕佳起點。

▲ 汪小姐的玫瑰花（車厘子 白脫奶油 威士忌慕絲）

對比其他大型度假村，新中央酒店沒有賭場、也沒有購物商場，它提供的是另一種旅行節奏，讓人靜靜地感受一幢建築的呼吸，以及城市記憶的微光。

在澳門這座新與舊交疊的城市，愈來愈多老建築被拆卸或改建成商場，像新中央酒店這樣願意用時間與資源慢慢修復的項目，並不多見。它不迎合拍照打卡潮流，卻提供一個與歷史同行的機會。如果想找不只是落腳之處的酒店，也許可以考慮這一棟默默守?時光的老樓。

地址：澳門亞美打利庇盧大馬路270號（新馬路與營地大街交界）

電話：+853 2828 6668

網址：www.hotelcentral.com.mo/

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5