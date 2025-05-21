減肥攻略｜餐前飲水大法效果媲美減肥藥　醫生親測飯前XX分鐘飲一杯　3個月可減近10磅【附減肥貼士】

【減肥／喝水／飽足感】減肥可以零成本，只要改變喝水習慣就可以！台灣減重專科醫生蕭捷健曾親測飯前飲水減肥法，對於增加飽足感和促進消化很有幫助。而這個方法在國外已有研究證實，掌握正確飲水時機，3個月內平均可減接近10磅！

減重專科醫生蕭捷健在其Facebook專頁發文，引述英國伯明翰大學一項臨床試驗研究報告指出，肥胖者只要掌握正確飲水時機，三個月內平均可減輕4.3公斤（約9.4磅），效果媲美減重藥物。

減肥攻略｜餐前飲水實驗數據驚人

該研究團隊招募84名肥胖成年人進行12週對照實驗，將受試者分為兩組：

實驗組：每日三餐前30分鐘飲用500毫升水（約2杯）

對照組：維持原有飲食習慣

結果發現，嚴格執行餐前飲水的實驗組，平均減重幅度達4.3公斤，顯著高於對照組的0.8公斤。研究人員分析，關鍵在於水份提前填充胃部空間，有效提升飽足感，使受試者自然減少正餐攝取量。

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減肥攻略｜南韓研究佐證進食量差異

蕭捷健另引用南韓飲食行為研究指出，當受試者在餐前補充水份後，平均進食量僅123克，較未飲水者的162克減少近四分之一，但兩組人員的飽足感評分卻無明顯差異，證實餐前飲水能幫助控制食量而不影響滿足感。

減肥攻略｜搭配纖維攝取效果加乘

醫師特別強調，若將飲水習慣與高纖飲食結合，還能改善腸道功能。義大利研究顯示，每日攝取25克膳食纖維的便祕患者，配合充足飲水可使每周自然排便次數增加，減少瀉藥依賴；反之若水分不足，高纖飲食反而可能加重便秘。

減肥攻略｜醫師親測實用技巧

蕭捷健分享個人應用方法，在減脂期間會於餐前飲水中添加10克膳食纖維粉和20克植物性蛋白粉。他指，飯前喝一杯不僅延長飽足感時間，同時補充營養素，避免減重期間營養失衡。他形容這種做法如同「免費的瘦瘦針」，強調規律執行餐前飲水是最經濟實效的減重策略，鼓勵民眾從今天開始實踐。

減肥攻略｜醫生推薦「碳水循環法」

蕭捷健過往曾建議「碳水循環法」，即休息日低碳、運動日高碳，再配合超慢跑，讓身體保持代謝彈性，避免復胖。詳細實行方法如下：

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低碳休息日

碳水化合物控制在每公斤體重1克

以蛋白質（如雞胸、魚肉）、蔬菜及健康油脂（如橄欖油、牛油果）為主

高碳運動日

碳水化合物提高至每公斤體重2克

配合15–20分鐘「超慢跑」，心率維持在可輕鬆說話的強度

恆定蛋白質與睡眠

每日蛋白質攝取至少每公斤體重1.5克，維持肌肉量

確保每晚睡眠7小時以上，幫助恢復

減肥攻略｜減脂人士3大建議

雖說「減肥7分靠飲食，3分運動」，但蕭捷健提醒減肥人士不必恐懼澱粉質，減肥的關鍵是在於「何時吃」。例如運動前後補充碳水，能量會優先進入肌肉，而非囤積為脂肪。他亦提醒，低碳只是減肥其中一個工具，非長期方案。要持續減肥，首先要保持身體對碳水的代謝能力，才能避免「瘦得快、反彈更快」的情況。

另外，可選擇可持續的運動，如超慢跑、健走等低強度有氧，搭配高碳日更能提升燃脂效率。

本港專業營養師陳宣希（Sarah）接受TOPick訪問時指出，飲食管控是減肥成功的關鍵，故此建議一個既安全又健康的「2周快速減肥計劃」，並附上5大貼士維持身材，供大家參考：

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斷食減肥｜做足5件事減肥不反彈

經過一番努力過後，最安慰是看到數字上的回饋，下一步就要想想如何維持身材。營養師Sarah提醒，以下5件事是減肥成敗的關鍵：

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減肥從來都不是一勞永逸，營養師Sarah提醒，快速減肥法主要減去身體水分和部分脂肪，而達至肉眼可見數字上的減少，但要維持體重，最關鍵是養成良好飲食和生活習慣，配合恆常運動和適當休息，才能夠持之以恆。

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