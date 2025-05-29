社區送暖｜保良局幼小聯校展出300件編織作品　學生親手贈護老中心長者傳達愛與關懷

作為全港最大辦學團體之一，保良局自2017年起重點於屬下逾60間幼稚園及小學推行正向教育，至今超過20,000人次受惠。早前保良局美術教育促進委員會策動近二十場「編織幸福感工作坊」，促進屬下幼小校長、教師、學生及家長的全人正向教育發展。該局近日舉行首個幼小聯校藝術展「同心織蜜·同行編愛」，展出合共近300件由屬校師生家長編織而成的藝術作品，呼籲公眾攜手關注精神健康與正向教育。

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「編織幸福感工作坊」透過藝術治療達致正向情緒學習體驗，結合Saori編織技術，引導參加者接力合作編織，創作「幸福甜甜圈」等手作，以色彩、線條及物料去表達個人獨特的創作能量與內在情感，從編織過程中感受「愛」，培養接納自我與欣賞他人的正向精神，同時加強正向思維及關注精神健康。

是次幼小聯校藝術展展示近300件屬校師生及家長的藝術作品，與公眾分享作品當中的愛與幸福感。展覽後，保良局屬校更會安排幼小學生進行「服務學習」，親手將充滿關愛與祝福的編織物送贈予保良局護老中心的長者，延續幸福感，同時促進長幼共融。

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工作坊獲得師生家長正面回饋，大家攜手「傳達愛」，共同創作獨一無二的編織品，見證每個親子共融的幸福情景。有下班趕來參加的爸爸，和囝囝首次學習編織，細味童趣，感受親子溫馨時光；也有家長分享：「編織是一個充滿溫馨和實現自我的過程，一針一線都能讓我感受平靜與專注，培養耐心和細心。能將製成品送給身邊人及保良局安老服務的長者，非常有意義。」

此外，學生透過編織學懂把正向情緒寄托到藝術製作過程中，將「愛」的訊息傳遞給身邊的人。參加同學表示：「每一份編織作品都是情感的傳遞。每當看到作品逐漸成型，心中都會充滿溫暖與感動。這個工作坊讓我明白，『愛』不一定要透過言語表達出來，也可以透過這些小小的編織品表達出來。」

保良局主席兼屬校總校監李何芷韻太平紳士在開幕典禮致辭時表示：「保良局重視學生的正向發展及精神健康，期望透過是次展覽讓學生、教職員及家長共同學習正向思維，關注身心靈的全面發展，營造幸福校園氛圍和正向文化，有效提升抗逆力、幸福感及精神健康。這次展覽除了展示本局正向教育工作的發展成果，更突顯本局『幼小同盟』教育政策的卓越成果，期望編織藝術讓更多人感受愛與幸福。」

「同心織物·同行編愛」所締造的的幸福感，實在扣人心弦！讓保良局幼小屬校繼續與大家把愛心傳揚，共同創造更美好的時光！

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