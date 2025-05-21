拍賣專家專欄｜中大文物館展覽揭示晚明經貿蓬勃　帶動對藝術品奢侈品需求急增

香港中文大學文物館新翼羅桂祥閣及利孝和陸雁群伉儷展覽廳的開幕展覽「浮世清音——晚明江南藝術與文化」自3月份已經開始。

上周六，我們幾位同事一同前往參觀。中大文物館一直以來都是我比較喜歡的博物館之一。除了藏有世界著名的北山堂捐贈的藝術品外，他們的策展、圖錄的撰寫都非常用心。現在配合這個全新興建的展廳，從新的展櫃、設備，甚至建築物本身，都能看到中大文物館持續發展的重要一步。

本次展覽主題，是我個人特別喜歡的晚明時期藝術。記得大學時期讀中國歷史，提到晚明時期的江南地區，應該是全世界經濟最蓬勃的地區。當時社會流動機遇大增，一些社會中下層隨著社會流動上升。為了配合新社會地位和家族長久發展和名聲，他們對士大夫生活和知識有極大的需求。

與此同時，士大夫階層投身印刷和出版業的發展，除了製作戲曲、小說、科舉用書之外，還推出一系列教導日常生活、知識的日用類書。他們對藝術品和奢侈品的需求，也推動各類鑑賞和生活品味書籍的撰寫，如文震亨的《長物志》。這更側面反映出藝術品從以往由宮廷貴胄主導，變為士大夫階層所主導。

▲ 「浮世清音——晚明江南藝術與文化」展期至2025年7月20日。（圖片：中大文物館）

晚明時期最重要的轉變，是王陽明心學理論對整個社會的影響。心學講求人們通過窺探內心，反覆自省，不論出身、學問，都能夠成為聖人。在這個官場和政治比較複雜的年代，許多文人無奈放棄仕途而投身藝術。受到心學的影響，他們以藝術作為表達自我的方式，創造出既符合傳統又具有創意、個人特色濃厚的作品。

在本次展覽就能看到如徐渭、吳彬、藍瑛等幾位風格鮮明，別樹一格的畫家作品，給我的印象特別深刻。如果覺得中國畫題材風格沉悶，千篇一律的話，可以去中大看看這個展覽，應該能夠帶出不同的感覺。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《晚明經貿龍頭︰江南》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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