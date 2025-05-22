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職場健康丨28歲韓國美女天氣主播慘遭職場欺凌致死　電視台致歉卻讓施暴者報天氣捱罵

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

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【職場霸凌/韓女主播/天氣主播/吳尤安娜】28歲韓國MBC電視台天氣主播吳尤安娜（Oh Yoanna）去年9月突離世。事後她的家人指，死者是因生前長期遭職場欺凌而走上絕路，更已留下17頁遺書。韓國勞動部調查因此加入調查，而MBC電視台六在5月19日正式公開道歉。

綜合韓媒報道，MBC電視台於5月19日晚間節目《新聞九點檔》中，主動提起前天氣主播吳尤安娜的離世，並發表公開聲明承認吳尤安娜生前曾遭受職場霸凌:

我們沉重地接受勞動部的調查結果，未來將對涉事人員進行相對應處置，並著手改善公司內部的組織文化....針對吳尤安娜女士的不幸事件，我們再次向遺屬致以誠摯的歉意，並祈願亡者安息。

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MBC電視台後來更被踢爆與吳尤安娜並非《勞動基準法》所規範的直接聘用關係，吳亦並非MBC電視台正式員工。近日勞動部亦公布了特別調查結果，認定MBC內部確實存有職場霸凌行為，因此MBC被以違反6項勞動缺失，最終遭判1500萬韓元（約8.4萬港元）罰款。

吳尤安娜的家人曾指控電視台內的4名主播包括李賢承、金可英、朴夏明與崔雅理等人，均是欺凌者，更形容金可英是「真正的惡魔」。不過，尷尬的是，MBC於5月19日向死者道歉，但於翌日(20日)卻照讓金可英於晨間新聞《NEWS TODAY》繼續擔任天氣主播，未見有任何處分，甚至於同一節新聞中有死者的報道。因此有許多韓國觀眾便質疑MBC反省的誠意。

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吳尤安娜在2021年透過公開招募成為MBC電視台的天氣主播，因為甜美印象，深受觀眾喜愛。據了解，成為主播前，她曾為偶像練習生，她曾於2017年參加JYP娛樂第13屆公開招募選秀，獲得「Hermoso美麗獎」，之後亦有參加多項比賽，包括2019年春香選拔比賽並榮獲「淑」的稱號，以及同年11月參與SBS超模選拔大賽並晉級總決賽。

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同場加映: 職場健康｜上司發火增加下屬心理負擔

職場上司發火有時會對下屬造成莫大壓力，或是上司在工餘時間交代工作，很多打工仔坦言吃不消。據《TVBS》報道，台灣精神科醫生楊聰財針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

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職場健康｜7大症狀自測職場健康

上述5項如果經常出現，身為上司就要加倍留意自身的精神健康。楊聰財指出，若每天或每周多次因小事發怒，已超出正常範圍。若情緒失控導致同事害怕、團隊士氣低落或團隊合作受損，甚至發現無法抑制情緒爆發，很大可能是情緒調節出現困難，應立刻求醫。

楊聰財補充，除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況，若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

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