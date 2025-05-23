懷孕變化｜28歲女子懷孕後現3大驚人變化　面目全非照鏡崩潰：像變另一個人

【孕婦／懷孕／】為人母者不容易，懷孕過程中身體也會有明顯變化。而馬來西亞一名女子在懷孕後，外貌就出現了3大驚人變化，一度令人崩潰不已，直呼「像是變成另一個人」。

最新影片：

綜合《mStar》、《星洲網》等馬來西亞媒體報道，現年28歲、來自雪州萬撓的法拉（Farah）在受訪時憶述，自己在懷孕不到2個月時，發現臉上開始長暗瘡，「一開始我並不知道我懷孕了，我醒來後發現臉上長暗瘡，用了各種護膚品，但都沒用。」直到她發現自己月經遲來，前往醫院接受檢查，醫生證實她懷孕，才意識到自己是因為懷孕而導致容貌轉變。

而接下來的幾個月，法拉外貌變化越發明顯。在懷孕第3、4個月時，她發現自己嘴角兩側的法令紋變深，鼻子也變得更大；到了第6個月，她額頭上的皺紋變得越來越明顯，「我試過輕輕按摩來消除這些皺紋，但沒有效果。」

她表示，從懷孕7個月開始，她的面部變化變得比之前更加驚人，甚至直言照鏡子時「像看到另一個人」，

我現在已經懷孕8個月了，我的臉像曬傷一樣發紅，臉上的暗瘡和細紋也很明顯。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

面對突如其來的容貌巨變，法拉坦言難免會感到失落和難過，但幸虧有家人和朋友們的鼓勵，讓她能夠逐漸釋懷。

我經常跟丈夫、母親和好友訴苦，為何別人懷孕就沒事，他們都會安慰我。漸漸地，我的思維變得正面了，我如常去上班和出門，只是我會戴口罩，因為我有時還是會感到沒安全感。

法拉也提到，面部的狀況並不會造成任何疼痛，只會偶爾發癢，也算是不幸中之大幸。她將這段經歷視為上天給予她的小考驗，同時也感到欣慰，因為整個孕期都很順利，而且沒有過敏的情況。她希望透過分享自己的懷孕經歷，來提高大眾的認識：「我想告訴大家，每個人的懷孕經歷都是不一樣的。我分享之後，很多人也分享了她們的經歷，有人分享說自己下體流血，還以為自己要流產了。」

她最後總結，指出身邊人給予的支持對孕婦來說非常重要：

最重要的是，我們需要身邊的人正面和有力的支持。只要有他們在，我們一定能撐過去。

相關文章：

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女 遭逢巨劫5年後近況曝光

高齡懷孕丨打200多針終成功受孕 40歲女星懷孕10周胎死腹中

夫婦備孕｜江若琳備孕失望60次揭老公精子現1問題 最終靠這件事成功懷孕誕子

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5