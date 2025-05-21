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校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 7 小時前

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MIRROR跟COLLAR閃現九龍真光中學。

【MIRROR/COLLAR/九龍真光中學】男團MIRROR和女團COLLAR是不少年輕人的偶像，近日兩隊人氣組合快閃各中學獻唱，昨日「520」的甜蜜日子，MIRROR「鷹小組」成員包括Ian（陳卓賢）Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）Tiger（邱傲然），連同COLLAR三位成員到訪Band 1傳統女校九龍真光中學，令700位學生和老師high爆，真正令師生打成一片。

最新影片：

童學園
校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

COLLAR現身校園｜唱最新團歌 與師生玩大電視

打頭陣的是COLLAR隊長Gao（沈貞巧）成員Marf（邱彥筒）Winka（陳泳伽），她們先後唱出《SSS》和最新團歌《Trouble Trouble》炒熱氣氛，其後選出幾位同學及老師到台上大玩「大電視」，當中Winka投入地做出韻律泳動作給老師猜，既緊張又好笑。

人氣男團MIRROR跟COLLAR閃現九龍真光中學。（發料）

MIRROR現身校園｜4子落台派心心冧學生

接著MIRROR的「鷹小組」Ian（陳卓賢）Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）Tiger（邱傲然）於澎湃的歡呼聲下出場，四子更唱出《吃腐肉的鷹》，有部份女老師為「鏡粉」或「Hellosss」，更帶備MIRROR燈牌來應援。

於遊戲環節中，Stanley就選出了手持燈牌及Ian公仔的老師上台與學生們齊齊玩默契遊戲，被抽中上台的師生把握機會邊玩邊自拍，Jer與Tiger亦融入學生，配合題目擺出動作，台上台下氣氛超好。

其後MIRROR四子分別唱出個人作品，活動尾聲四人以《IGNITED》作結，更兵分兩路落台與師生們近距離接觸，派心和握手合影之外，Stanley更直接坐在一班學生中間，搞到女學生開心又high爆，最後在一片不捨下MIRROR與COLLAR再次與學生道別。

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MIRROR現身校園｜「Hellosss」學生表示幸福

事後不少學生於IG分享照片，某「Hellosss」學生發文表示大感幸福，她說：「好夢幻可以親口同到Ian講擺咗喺心入面好耐嘅說話 ，四子個個都溫柔到爆 ，同Stanley一組玩得好開心 ，成為中學生涯好難忘嘅回憶。」

九龍真光中學是一所位於九龍塘的資助女校，學生毋須繳付學費，學校主要收取第一派位組別（Band 1）學生，其聯繫小學是九龍真光中學（小學部），每學年約有6至7成小學部女生能直升至中學部。

在收生準則方面，體藝才能亦是考慮因素之一，而該校學生於運動方面取得優異表現，於籃球隊、排球隊、長跑隊、田徑隊等學界比賽取得成績優異，如去年舉行的「第四屆校際體能挑戰賽」，當中有24間中學的學生參賽，而九龍真光中學最終奪全場總冠軍。

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