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臭狐困擾｜9成臭狐患者聞不到自己體味　研究揭1種耳朵特徵極高機率患臭狐

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2025/05/23 11:04

最後更新： 2025/05/23 19:07

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

9成臭狐患者聞不到自己體味，研究揭1種耳朵特徵，極高機率患臭狐。

【臭狐／體味／研究／耳垢】夏日容易出汗，發出體臭（俗稱「臭狐」）更可能影響工作及社交。台灣有醫生曾表示，臨床上多數「臭狐」患者可能因為嗅覺疲勞，所以很少察覺自己有「臭狐」問題。另有台灣皮膚科醫生就引用了日本研究指出，有一類人士的耳垢帶有顯性基因，因此罹患臭狐的機率便極高。

綜合台媒及《仁愛長庚合作聯盟醫院》分享病例，一名35歲女性地產經紀，夏日經常受到汗漬及困擾，嚴重影響社交與工作，使用止汗劑後更出現紅腫及接觸性皮膚炎，最終決定到院進行手術切除汗腺，成功解決臭狐及汗多問題。

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台灣皮膚科醫生呂賴穎指出，日本一項研究證實，油耳族群因帶有顯性基因ABCC11，罹患狐臭機率極高，此基因會促使大汗腺分泌富含蛋白質的汗液，由於人體大汗腺集中於腋下與生殖器區，其分泌液含蛋白質與脂質，經表皮菌叢分解後產生硫化物與氨，形成狐臭。

呂賴穎醫生強調指，ABCC11基因變異者特徵為油耳汗腺活躍，此類族群狐臭發生率顯著高於乾耳者，因此臨床上可透過耳垢型態初步評估風險。

改善臭狐｜臭狐恐成「隱形社交殺手」醫生拆解治療方案 

臭狐雖然非疾病，但往往是「隱形社交殺手」，呂賴穎醫生呼籲油耳人士或耳垢異常濕黏且伴隨腋下異味人士，建議及早到皮膚科進行基因檢測與專業治療規劃，避免長期使用偏方加重皮膚負擔。

呂賴穎醫生續指，除了傳統多汗症治療，例如電泳離子導入法、口服藥物、肉毒桿菌注射與腋下汗腺刮除術等；患者亦可選擇新式腋下微波治療，解決腋下味道與汗水過多困擾：

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改善臭狐｜9成臭狐患者聞不到自身體味　醫生揭從耳朵1個特徵可判斷

據研究顯示，臭狐其實主要和遺傳因素有關，當中超過9成人有家族史，更有高達98%的人有「油耳」情形。因此若不肯定自己是否有「臭狐」，可以先檢查耳朵作判斷。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立醫生曾指出，人體有小汗腺及大汗腺，小汗腺的開口在皮膚表面，分泌物一般為水狀，可調節體溫；而大汗腺的開口在毛囊，其分泌物中的蛋白質會與表皮上的細菌接觸，從而散發出強烈異味，亦即「臭狐」。

本港耳鼻喉科專科醫生黃漢威曾受訪稱，油耳垢和乾耳垢都是遺傳基因決定的。耳垢就像臉油一樣，都是皮膚表面的分泌物。簡而言之，油耳就是耳內的分泌比較多，油耳垢的質地較濕軟、粘稠，顏色呈深啡；乾耳垢則是一塊塊、一片片的，中國人稱「糠耳」。

同場加映｜6大因素易有臭狐

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同場加映｜如何改善臭狐？

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資料來源：Facebook@仁愛長庚合作聯盟醫院

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