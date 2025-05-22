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謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 13 分鐘前

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Lucas和Quintus都是運動健將。

【謝霆鋒/謝振南/謝振軒/張柏芝】謝霆鋒早前一連四場的啟德演唱會圓滿結束，18歲的大仔謝振軒（Lucas）與15歲謝振南（Quintus）現身支持爸爸，兩子的高顏值又有禮貌的表現成為一時熱話。隨著霆鋒的個唱結束，柏芝都不再收埋兩個仔，早前在短片中，罕晒3個仔仔的近照，原來Lucas和Quintus是運動健將，而細仔Marcus就依偎媽媽睇上海夜景，非常溫馨。

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近日外界盛傳Lucas跳級考入英國劍橋大學物理系，雖然霆鋒和栢芝未有證實，但能夠證實的是兩兄弟同是運動健將，Lucas打起籃球時，露出陽光笑話，身形高大，遺傳了爸爸媽媽的高顏值。而15歲Quintus是學校的排球隊隊長，跳起殺波時，非常有功架！

而媽媽柏芝則戴上口罩在台下打氣鼓勵兩子，可見柏芝真的是好媽媽，從不缺席兩個仔仔的活動。

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謝霆鋒兒子︱離婚後柏芝負起照顧兒子重任

謝霆鋒與張柏芝於2011年離婚，由栢芝負起照顧兩名兒子的重任，一直用心照顧，她曾多次分享自己的育兒心得，有次更於凌晨3時許睡不著而在 IG 發布影片，表示自己「有一個好大使命，就是要送兒子上學」，又承認自己「永遠比兒子更緊張」，但兒子因此而很有安全感，因媽媽是「永不遲到嘅司機」。

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而柏芝的孻仔Marcus現年6歲，柏芝抱住他看上海夜景，場面溫馨，難怪網民都表示

柏芝真的把三個兒子養得很好，3個仔都顏值高，絕對是人生贏家。

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