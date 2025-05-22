謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長

【謝霆鋒/謝振南/謝振軒/張柏芝】謝霆鋒早前一連四場的啟德演唱會圓滿結束，18歲的大仔謝振軒（Lucas）與15歲謝振南（Quintus）現身支持爸爸，兩子的高顏值又有禮貌的表現成為一時熱話。隨著霆鋒的個唱結束，柏芝都不再收埋兩個仔，早前在短片中，罕晒3個仔仔的近照，原來Lucas和Quintus是運動健將，而細仔Marcus就依偎媽媽睇上海夜景，非常溫馨。

最新影片:

近日外界盛傳Lucas跳級考入英國劍橋大學物理系，雖然霆鋒和栢芝未有證實，但能夠證實的是兩兄弟同是運動健將，Lucas打起籃球時，露出陽光笑話，身形高大，遺傳了爸爸媽媽的高顏值。而15歲Quintus是學校的排球隊隊長，跳起殺波時，非常有功架！

而媽媽柏芝則戴上口罩在台下打氣鼓勵兩子，可見柏芝真的是好媽媽，從不缺席兩個仔仔的活動。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

謝霆鋒兒子︱離婚後柏芝負起照顧兒子重任

謝霆鋒與張柏芝於2011年離婚，由栢芝負起照顧兩名兒子的重任，一直用心照顧，她曾多次分享自己的育兒心得，有次更於凌晨3時許睡不著而在 IG 發布影片，表示自己「有一個好大使命，就是要送兒子上學」，又承認自己「永遠比兒子更緊張」，但兒子因此而很有安全感，因媽媽是「永不遲到嘅司機」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

而柏芝的孻仔Marcus現年6歲，柏芝抱住他看上海夜景，場面溫馨，難怪網民都表示

柏芝真的把三個兒子養得很好，3個仔都顏值高，絕對是人生贏家。

相關新聞:

謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒兩子複製父母神顔超靚仔 開騷前陪囝囝做1事盡顯父愛

謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒高中輟學16歲入行 按樓創業年賺過億改寫「不可能」定義

謝霆鋒演唱會︱謝婷婷未能親赴謝霆鋒演唱會感難過 貼兄妹童年照為哥哥打氣拉姑到場撐愛子

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5