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查稅｜記協：8間媒體或機構、20名記者及家人被指短報數年前收入　稅務局：審查與行業無關

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 8 小時前

最後更新： 6 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

記協主席鄭嘉如。（梁偉榮攝）

記協表示，有8間媒體平台或機構，被指短報數年前的收入，需預繳共涉70萬元，酌情暫緩後仍須預繳30萬；20個記者及其家人被指短報六至七年前收入，合共需預繳100萬元，酌情暫緩後合共要預繳9萬元。

稅務局回覆TOPick指，為保障政府稅收，有既定程序覆查納稅人申報的資料和核實其所應繳的稅款，如有資料顯示任何人士可能違反《稅務條例》的規定，稅務局會按相關處理，被審查人士從事的行業或背景，並不會影響查核工作。

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記協：有機構被審查成立年份之前利得稅

記協主席鄭嘉如今日召開記者會說，所有個案均是被稅務局指短報2017/18年度或2018/19年度收入，當中有個案，有新聞工作者被指有不屬本人的商業登記號碼；亦有機構被審查成立年份之前的利得稅；受查的個人被指少報40萬元收入，而該收入是其薪金的近2倍。

鄭嘉如指，全部受查人都有提出反對，但有不少人遭到稅局聲稱無收到郵遞或親身遞交之報稅表或反對信，包括親身遞交反對信的人。被抽查的機構，包括記協、獨立媒體、法庭線等。

鄭嘉如指，自己在2018/19年度，當年實際收入是231,300 ，近日卻被稅局指當年收入是631300。

記協認為，稅局並未提出足夠證據或理由估算記者、機構存在短報收入的情况，且《稅務條例》亦未要求個人保留往年帳目，形容難以自證清白。記協又指，稅局指引講明可以針對一個行業做一個審查，「不過如果是缺乏證據和事實支持的審核，無論甚麼動機都不能夠接受。」記協指，擔憂媒體越來越經常被稅、商業和財務相關的法例審查和鉗制。

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