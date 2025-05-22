優惠著數｜聖安娜x子母限時7日免費派早餐　高鈣較低脂奶+減糖版蒸蛋糕

聖安娜聯乘子母奶派免費早餐給香港市民！一日之計在於晨，吸引足夠養分的早餐才能為一日的工作打打氣，子母®及聖安娜餅屋（Saint Honore Cake Shop）聯手合作限時7日在港、九、新界不同地點派發超過7,000件營養早餐，令一眾打工仔及學生來個醒神「Good Morning」！

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由5月19日起在指定時間及地點，即時按讚子母®及聖安娜餅屋Facebook專頁，便可以獲得一盒「子母®天然純牧®高鈣較低脂牛奶」飲品及一份「聖安娜減糖版日式蒸蛋糕」，數量有限，派完即止！

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如果遇上天氣問題，派送站地點同時間可能會再作調整，請密切留意子母®Facebook專頁發放的24小時動態（Story）。立即看看以下的派發詳情。

日期 時間 地點 5月19日 8:30-10:30am 灣仔合和中心 5月23日 8:30-10:30am 尖沙咀海防道 5月26日 8:30-10:30am 觀塘巧明里 5月30日 8:30-10:30am 中環娛樂行 6月6日 8:30-10:30am 葵涌葵昌路56號 6月9日 7:30-9:30am 九龍塘根德道 6月13日 7:30-9:30am 旺角東站

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