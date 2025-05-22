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驚人發現！高血脂是瘦人的隱形殺手　藥劑師教路攝取5大成分 逆轉血管問題

特約

發布時間： 2025/05/22 09:00

最後更新： 2025/05/22 09:09

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

許多人誤以為血脂與體型有直接關係，認為「三高」是肥胖者或年長人士專利。近年臨床個案顯示，不少年輕或身形瘦人士都有血脂過高問題。現代人的飲食及生活方式，令血脂症年輕化，由於初期不會有明顯症狀，當發現超標時，隨時已經演變成心血管疾病，絕不能忽視這「隱形殺手」！

高血脂與膽固醇息息相關，膽固醇往往令人聞者色變。其實膽固醇分為高密度脂蛋白膽固醇（HDL，俗稱好膽固醇）和低密度脂蛋白膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）。當壞膽固醇過多會引致血管壁積聚形成斑塊，導致血管狹窄、硬化，不但引致高血脂，更誘發中風、心臟病。若同時有高血壓、高血糖合稱的「三高」，更會提高糖尿病併發症如視膜病變、腎病等的風險。

瘦人都超標？高血脂年輕化

高血脂成因涉及除了先天遺傳，後天包括都市人應酬頻繁，經常大魚大肉，尤以高脂澱粉為主，加上作息不規律又缺乏運動，長期下來，令血糖水平持續偏高，血管堆積「垃圾」造成阻塞，血管打了死結一樣，影響血脂水平，成為年輕或瘦削人士的「隱形殺手」。高血脂症初期沒有明顯症狀，容易令人忽略，當出現暈眩心悸、胸悶或胸痛、容易疲勞、手腳麻痺或肩頸僵硬等症狀時，血管健康可能已亮起紅燈。

隨年齡增長，血管累積膽固醇，使血管逐漸硬化及失去彈性，然而， 後天飲食等因素也會加速血管老化問題。

點揀好？認清5大關鍵成分

要解開血管死結，除了調節飲食、生活習慣及恆常運動外，選擇合適的保健品能達至更佳效果。市面上各種標榜可改善三高、降血脂的保健品，消費者應如何選擇？藥劑師教路認清成分，選擇真正有效的產品。由藥劑師推薦5大逆轉血管死結成分包括：

1.   武靴葉
有效阻止「三高」形成血管垃圾，阻止脂肪積聚，促進血管暢通，並有效控制血糖上升，調節糖類代謝平衡。

2.   豆酵絲氨酸蛋白酶（納豆激酶）
納豆激酶是一種從納豆中提取的酶，對血管健康有多種益處。研究顯示能有效促進血液循環，幫助分解血栓，降低中風和心臟病的風險。此外，納豆激酶能改善血液流動性，減少血液黏稠度，從而減輕心臟的負擔。這對於維護整體心血管健康非常重要。

3.   高濃度輔酶Q10
能增強血管彈性之餘更能延緩血管老化，抗氧能力比維他命E高出40倍。20歲後，人體內的輔酶Q10會隨年齡增長而下降，40歲後下降更為明顯，日常額外補充相當重要。

4.   三七活性皂苷+ HMPA米糠活性多酚
有助溶解血管垃圾，減低體內壞脂肪及總脂肪，能減少及預防脂肪肝。

Return突破性配方 日本政府GMP認證

100%日本製造的「Return強心血管配方Super Flow」已獲日本政府GMP認證，無藥性不會造成依賴性，更不含中藥成分，突破性研發出三重配方：

第一重「阻截」作用
武靴葉: 阻截澱粉吸收 抑制脂肪形成

第二重「溶解」功效
豆酵絲氨酸蛋白酶（納豆激酶）: 清除血管黏附廢物 血液清爽血管暢通

第三重「保護」機制
高濃度輔酶Q10: 預防血脂氧化、回復血管柔韌度

Return升級版加入2大強效成分

最新的升級版「Return強心血管配方 Super Flow」加入兩大升級成分：三七活性皂苷+ HMPA米糠活性多酚。三七活性皂苷能掃走血管廢物及有修補血管功效，全方位降三高、保護血管、心血管後遺及心臟風險。配合HMPA米糠活性多酚能發揮「協同效應」，降低膽固醇、總脂肪、提升血管柔韌度。日本權威性醫學期刊「萊理治療」證明功效超卓。

升級版配方中5大天然成分的協同效應能有效改善血脂水平、減低體重及腰圍、提升血管柔韌度，全方位改善三高問題，有效預防心心血管疾病及改善血管健康。無論是關注血壓、血脂、血糖、膽固醇、心血管、肝臟人士，還有缺乏運動，經常應酬、外餐飲食、有煙酒習慣及肥胖人士均適合。

相比市面的心血管保健品主要針對改善血管阻塞問題，「Return強心血管配方Super Flow」最全面，臨床實証表示服用1個月可改善三高問題，指數回復正常；服用2個月清除阻塞，健康指數明顯上升；成份經臨床實証3個月可以剷除血管垃圾，壞脂肪指數減少205%。94%用家表示滿意三高指數，92%用家表示能改善暈眩、心悸或手腳麻痺問題，96%用家表示服用後有助預防三高。

關注血管健康的你，好消息，由即日起至6月5日於萬寧及3chembio官網及門市推出買2件85折優惠，平均低至低至$339.2（原價$399）, 大家記得係優惠期入手啦~ 

立即購買: https://bit.ly/4kMpluj
了解更多: https://www.return.com.hk/

（特約）

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