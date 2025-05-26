中小學試題｜小三中文搶分練習題答案 量詞填充及反義詞
升學教育
撰文： TOPick教育組
發布時間： 1 小時前
TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。
答案
一、量詞填充
1.場
2.座
3.個
4.塊
5.群
6.把
7.棵
8.件
9.本
10.道
二、選詞填充
1.缺陷
2.檢查
3.容忍
4.認真
5.輕鬆
6.樂意
7.華麗
8.尋找
9.熱鬧
10.典範
三、反義詞
1.懶惰
2.結束
3.平坦
4.安全
5.黑暗
6.謙虛
7.模糊
8.整齊
9.慷慨
10.狹窄
11.冷漠
12.悲傷
13.難過
14.混濁
15.潮濕
16.沉默
17.衰退
18.落後
19.隨和
20.膽小
21.骯髒
22.虛弱
23.馬虎
24.複雜
25.退步
26.緩慢
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