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中小學試題｜小三中文搶分練習題答案　量詞填充及反義詞

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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中文科搶分練習題答案。

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答案

一、量詞填充

1.場
2.座
3.個
4.塊
5.群
6.把
7.棵
8.件
9.本
10.道

二、選詞填充

1.缺陷
2.檢查
3.容忍
4.認真
5.輕鬆
6.樂意
7.華麗
8.尋找
9.熱鬧
10.典範

三、反義詞

1.懶惰
2.結束
3.平坦
4.安全
5.黑暗
6.謙虛
7.模糊
8.整齊
9.慷慨
10.狹窄
11.冷漠
12.悲傷
13.難過
14.混濁
15.潮濕
16.沉默
17.衰退
18.落後
19.隨和
20.膽小
21.骯髒
22.虛弱
23.馬虎
24.複雜
25.退步
26.緩慢

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