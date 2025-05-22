的士司機｜的士司機馬路截停網約車　疑騷擾遊客拍片質問：付了多少錢？

當街截停網約車，騷擾車內乘客？近日，有人在Facebook「車cam L」群組轉載影片，指有的士司機在馬路截停1輛在這遊客的網約車，並舉手機拍片數次大聲質問懷中抱著小朋友的乘客，隨後又與網約車司機爭論……

此事引起熱議，網民批評的士司機疑似騷擾車上遊客的行為「過分」，有損香港形象，更指責會「嚇親小朋友」。

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的士司機｜拍片質問抱孩女遊客：你付了多少錢？

有網民認出影片中事發地位於機場P4出口位置。影片可見，網約車右後車車門被打開，的士司機一度將鏡頭伸進車廂內拍攝，畫面中，1名男子坐在副駕駛位，1名女子坐在後座，手中還抱著1名女童，正茫然地望著鏡頭，相信是事發突然。

隨後，的士司機以普通話詢問車內乘客：「網上約的車？」，女乘客「嗯」回應；他再以普通話追問「你付了多少錢？」；女乘客答道「兩百四」，的士司機聞言當即大聲重複女乘客的話：「二百四！你坐這個車！」；他又走向車頭，影下網約車全貌，並大聲講出該車的車牌號碼：「240蚊就可以坐駕私家車囉，原來！」

的士司機走回女乘客及孩童面前，大聲質問「你身體有沒有事啊？」，女乘客低聲答道「沒有」，見對方的鏡頭靠自己與小朋友愈來愈近，女子試圖遮擋鏡頭，表示「我有孩子在……」

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的士司機｜的士司機與網約車司機起爭執

這時網約車司機出言阻攔的士司機拍攝，並試圖擋在乘客身前：「唔好騷擾啲客人」；惟對方仍嘗試著角度繼續拍攝，揚言「唔好摃開我啊！嗱！我拍人唔犯法㗎！我同你講！……我拍人唔犯法，邊個係你啲客人啊？」。

而後兩名司機開始起爭執，相互警告「唔好掂我」，的士司機爆粗罵道：「你撞到我架車啊，X你老X！」，網約車司機返嗆「你開我門仲咩啊？」，這時疑似有機場職員前來調停，的士司機再次將鏡頭對準乘客，大喊「嘩嘩嘩，個車門又自己開啦，我Ｘ你老X！」。

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的士司機｜網民怒斥：嚇親小朋友！

此事引起熱議，不少網民怒斥的士司機疑似是騷擾遊客的行為，直言此舉會令香港形象受損，打擊旅遊業；更指不應在小朋友面前如此疾言厲色，「嚴重影響香港形象，打擊旅遊業」、「你影個小朋友做咩？關個小朋友咩事先？」、「擺明想公審遊客」、「呀的士先生，你嘈還嘈，唔好嚇親啲細路啦」、「有小朋友，真係唔好咁」、「個女人都嚇親，換位思考你去旅行俾人咁開門，態度惡劣你又會點諗，基金係解決唔到問題」、「完全破壞香港形象」；不過，亦有人認為網約車並不合法，能夠理解的士司機對於網約車司機搶客的「憤怒」。

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