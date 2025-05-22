  • 30°C
香港時間：2025522日 (四) 21:37

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

的士司機｜的士司機馬路截停網約車　疑騷擾遊客拍片質問：付了多少錢？

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

的士司機馬路截停網約車，疑騷擾遊客拍片質問：付了多少錢？

當街截停網約車，騷擾車內乘客？近日，有人在Facebook「車cam L」群組轉載影片，指有的士司機在馬路截停1輛在這遊客的網約車，並舉手機拍片數次大聲質問懷中抱著小朋友的乘客，隨後又與網約車司機爭論……

此事引起熱議，網民批評的士司機疑似騷擾車上遊客的行為「過分」，有損香港形象，更指責會「嚇親小朋友」。

的士司機｜內地夫婦旅港搭的士遇「黑的」　司機1個操作暗加$30附加費

的士司機｜拍片質問抱孩女遊客：你付了多少錢？

有網民認出影片中事發地位於機場P4出口位置。影片可見，網約車右後車車門被打開，的士司機一度將鏡頭伸進車廂內拍攝，畫面中，1名男子坐在副駕駛位，1名女子坐在後座，手中還抱著1名女童，正茫然地望著鏡頭，相信是事發突然。

隨後，的士司機以普通話詢問車內乘客：「網上約的車？」，女乘客「嗯」回應；他再以普通話追問「你付了多少錢？」；女乘客答道「兩百四」，的士司機聞言當即大聲重複女乘客的話：「二百四！你坐這個車！」；他又走向車頭，影下網約車全貌，並大聲講出該車的車牌號碼：「240蚊就可以坐駕私家車囉，原來！」

的士司機走回女乘客及孩童面前，大聲質問「你身體有沒有事啊？」，女乘客低聲答道「沒有」，見對方的鏡頭靠自己與小朋友愈來愈近，女子試圖遮擋鏡頭，表示「我有孩子在……」

點擊圖片放大
+5
+4

的士司機｜的士司機與網約車司機起爭執

這時網約車司機出言阻攔的士司機拍攝，並試圖擋在乘客身前：「唔好騷擾啲客人」；惟對方仍嘗試著角度繼續拍攝，揚言「唔好摃開我啊！嗱！我拍人唔犯法㗎！我同你講！……我拍人唔犯法，邊個係你啲客人啊？」。

而後兩名司機開始起爭執，相互警告「唔好掂我」，的士司機爆粗罵道：「你撞到我架車啊，X你老X！」，網約車司機返嗆「你開我門仲咩啊？」，這時疑似有機場職員前來調停，的士司機再次將鏡頭對準乘客，大喊「嘩嘩嘩，個車門又自己開啦，我Ｘ你老X！」。

點擊圖片放大
+6
+5

的士司機｜網民怒斥：嚇親小朋友！

此事引起熱議，不少網民怒斥的士司機疑似是騷擾遊客的行為，直言此舉會令香港形象受損，打擊旅遊業；更指不應在小朋友面前如此疾言厲色，「嚴重影響香港形象，打擊旅遊業」、「你影個小朋友做咩？關個小朋友咩事先？」、「擺明想公審遊客」、「呀的士先生，你嘈還嘈，唔好嚇親啲細路啦」、「有小朋友，真係唔好咁」、「個女人都嚇親，換位思考你去旅行俾人咁開門，態度惡劣你又會點諗，基金係解決唔到問題」、「完全破壞香港形象」；不過，亦有人認為網約車並不合法，能夠理解的士司機對於網約車司機搶客的「憤怒」。

的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵

的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續

的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港

在影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

相關文章

的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港
08:06 2025/04/29
的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港
的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續
08:06 2025/04/30
的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵
09:20 2025/05/01
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵
的士司機｜內地夫婦旅港搭的士遇「黑的」　司機1個操作暗加$30附加費
00:01 2025/05/06
的士司機｜內地夫婦旅港搭的士遇「黑的」　司機1個操作暗加$30附加費

你可能感興趣

的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港
08:06 2025/04/29
的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港
的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續
08:06 2025/04/30
的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵
09:20 2025/05/01
的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵
Uber 司機 的士 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位