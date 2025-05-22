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木村拓哉女兒｜獲旅發局邀請遊覽香港著名地標　木村光希：香港如電影場景般迷人

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 5 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

日本人氣女神、Instagram擁有360萬粉絲的光希（Kōki），近日應香港旅遊發展局（旅發局）邀請，體驗香港的動感魅力。此次旅程，光希深入中環、上環等地標，包括乘坐擁有百年歷史的香港電車、遊覽中環大館及街頭藝術小區等富藝文氣息的景點，並登上傳統中式三桅帆船「張保仔號」，欣賞香港獨特的迷人夜景。

專題影片
木村光希為旅發局拍宣傳片　搭電車遊中環盛讚香港迷人

光希分享：「由大館獨特的建築美學，到中環街巷色彩繽紛的壁畫；從電車穿梭摩天大廈的清脆鈴聲，到維多利亞港波濤輕拍岸邊的醉人景致，香港的每個瞬間都如電影場景般迷人。這座城市總能激發我的想像力，讓我每次到訪都渴望探索更多不同體驗！」

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旅發局希望透過光希這位年輕時尚偶像的視角，引領新一代旅客探索香港獨特的中西文化薈萃與標誌性天際線。藉由動人的故事與精彩影像，鼓勵旅客遊歷香港，追尋屬於自己的夢想與憧憬。

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