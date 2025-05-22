國泰夥蘋果｜去旅行最怕遺失行李　AirTags定位一行李防失蹤

去旅行或出差，最怕人到但行李未到達，又擔心行李是否已遺失。國泰航空啟動Apple「共享物件位置」功能，協助乘客追尋遺失行李。

國泰航空宣布，即日起引入新技術，乘客可利用Apple的Share Item Location（共享物品位置）功能，私密及安全地將AirTags 或「尋找」網絡物件實時定位資訊，分享予國泰的行李服務團隊，以便更快追尋遺失或延誤的行李所在位置。要留意的是，此功能適用於配備iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2或更新型號的Apple裝置。

3步追蹤行李位置

1.乘客透過個人Apple裝置上的「尋找」應用程式取得分享物品位置連結

2.以電郵將該連結發送予目的地的國泰航空行李服務團隊，分享AirTags或 「尋找」網絡配件的位置

3.國泰航空會將此連結加入顧客的行李遺失或延誤檔案，讓環球機場團隊可利用定位資料，幫助顧客盡快取回行李。

為保障顧客的私隱和安全，國泰航空表示，物品位置分享會於顧客取回行李後自動終止，而顧客亦可以隨時終止分享，連結會在7天後自動失效。

「Share Item Location」功能建基於「尋找」網絡，此網絡由數以十億計的 Apple 裝置組成，以藍牙無線技術偵測附近的遺失裝置或物品，且向物主報告其大致位置。 整個過程完全匿名且經點對點加密保護，因此其他人，甚至 Apple 或 「『尋找』網絡配件」製造商，均無法查看裝置的位置或資料。

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