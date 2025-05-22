  • 31°C
香港時間：2025522日 (四) 12:43

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中電送贈電磁爐助基層住戶節能減碳　以千部電磁爐砌字創下健力士世界紀錄

特約

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

本月底（31日）就是端午佳節，中國傳統習慣食糭或包糭應節。中電於上周六（17日）舉辦結合低碳煮食與應節元素的「低碳電廚新煮流」活動，以1,000部電磁爐拼砌英文字「CARBON NEUTRAL」（碳中和），成功締造「最多電磁爐組成的詞語」的健力士世界紀錄，鼓勵公眾採用電能煮食。該批電磁爐連同活動製作的糭，更全數贈予一千戶簡約公屋及過渡性房屋家庭，助他們減低能源開支，齊齊推動香港於2050年前實現碳中和。

多位嘉賓與參加者以一千個電磁爐排列出「CARBON NEUTRAL」（碳中和），合力創下「最多電磁爐組成的詞語」的健力士世界紀錄稱號。

活動邀得350名來自簡約公屋及過渡性房屋的住戶到場參與，與擔任主禮嘉賓的房屋局局長何永賢與中華電力總裁羅嘉進，在名廚指導下即場包糭，再以電磁爐烚糭。其後一眾嘉賓及參加者更使用一千個電磁爐，排列出「CARBON NEUTRAL」兩個英文字，中文解釋為「碳中和」。經過健力士世界紀錄官方認證官在場見證及進行核實，確定有關紀錄申報成功，創下健力士世界紀錄稱號，並即時向中電頒發證書，令在場人士同感興奮。 

房屋局局長何永賢（左一）和中華電力總裁羅嘉進（右一）與受惠家庭即場包糭，共迎端午佳節。

房屋局局長何永賢（左一）與中華電力總裁羅嘉進（右一）致送電磁爐予簡約公屋家庭。

何永賢指出，元朗攸壆路首個簡約公屋項目約2100個單位已全部準備就緒，正陸續安排居民入住，有超過1000戶已取匙。有原本居於劏房的住戶向她表示，新的居住環境大有改善。她又提醒，因應防火安全問題，簡約公屋不能採用明火煮食，電磁爐最適合住戶所需，而且同樣可煮出美味餸菜，更形容是次中電送贈電磁爐的活動「來得正好」。

中華電力總裁羅嘉進（右二）表示，是次創下的世界紀錄，象徵中電聯同不同持分者繼續節能減碳，力求支持香港在2050年前實現碳中和。

城大研究證電磁爐節能　鼓勵實踐低碳生活

羅嘉進在致辭時，引用香港城市大學的研究，指出電磁爐兼具兩大好處：其一是在煮食過程中，直接加熱爐具底部，減少熱力在空氣中流失；其二是有助減低能源費用，既環保又能節省開支。「根據城大的研究顯示，以電磁爐烚十隻糭計算，所需的能源費比明火爐具節省約四成；而碳排放量則減少兩成多，可見電磁爐確實是節能與環保之選。」

羅續指，「我們用一千個電磁爐砌成『CARBON NEUTRAL』（碳中和），創下世界紀錄，象徵我們聯同不同持分者繼續節能減碳，力求支持香港在2050年前實現碳中和。」

他表示，這次活動展現了中電在節能減碳及關愛社群兩大核心價值的承諾，多年來透過「中電社區節能基金」扶助弱勢社群、推動各界節能減碳，並為香港經濟注入動力。他又指，由2019年成立基金至今，中電投放了累計超過11億元推行不同的社區支援項目，惠及超過300萬人。

經健力士世界紀錄官方認證官核實有關紀錄申報成功，向中華電力總裁羅嘉進（右）頒發證書。

中華電力客戶成功及銷售總監盧志華表示，該一千部電磁爐稍後將陸續送贈予簡約公屋及過渡性房屋的住戶，藉此幫助這些家庭節約能源，也期望讓他們親身體驗電能煮食環保和方便的好處，更重要是鼓勵他們從煮食開始轉變生活模式，共同為減低香港的碳排放出一分力。

入住簡約公屋  喜獲中電入伙禮物

李婆婆對獲贈電磁爐感高興，指電磁爐烹調出來的餸菜與明火煮食無異。

與9歲孫女一同參加活動、並在包糭環節與何永賢同組的李婆婆，現已入住簡約公屋，直言對新居感到滿意，她指用電磁爐烹調的餸菜與明火煮食無異，不但使用方便兼容易上手，也相當「夠鑊氣」，更重要是安全又節省能源開支，「現時我在廚房煮食，不用再擔心火種，整體環境亦較以前涼爽舒適得多。」對於在活動獲中電送贈電磁爐，她笑指，日後家中有兩個爐，「便可一邊炒餸，一邊煲湯」，煮食更方便，可為家人烹調更多美食。

（特約）

最高瀏覽

單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方
無添加雪糕推薦︱類雌激素可致癌不育　消委會+水中銀10款無毒雪糕安全清單推薦4款零添加劑
無添加雪糕推薦︱類雌激素可致癌不育　消委會+水中銀10款無毒雪糕安全清單推薦4款零添加劑
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生