中電送贈電磁爐助基層住戶節能減碳　以千部電磁爐砌字創下健力士世界紀錄

本月底（31日）就是端午佳節，中國傳統習慣食糭或包糭應節。中電於上周六（17日）舉辦結合低碳煮食與應節元素的「低碳電廚新煮流」活動，以1,000部電磁爐拼砌英文字「CARBON NEUTRAL」（碳中和），成功締造「最多電磁爐組成的詞語」的健力士世界紀錄，鼓勵公眾採用電能煮食。該批電磁爐連同活動製作的糭，更全數贈予一千戶簡約公屋及過渡性房屋家庭，助他們減低能源開支，齊齊推動香港於2050年前實現碳中和。

▲ 多位嘉賓與參加者以一千個電磁爐排列出「CARBON NEUTRAL」（碳中和），合力創下「最多電磁爐組成的詞語」的健力士世界紀錄稱號。

活動邀得350名來自簡約公屋及過渡性房屋的住戶到場參與，與擔任主禮嘉賓的房屋局局長何永賢與中華電力總裁羅嘉進，在名廚指導下即場包糭，再以電磁爐烚糭。其後一眾嘉賓及參加者更使用一千個電磁爐，排列出「CARBON NEUTRAL」兩個英文字，中文解釋為「碳中和」。經過健力士世界紀錄官方認證官在場見證及進行核實，確定有關紀錄申報成功，創下健力士世界紀錄稱號，並即時向中電頒發證書，令在場人士同感興奮。

▲ 房屋局局長何永賢（左一）和中華電力總裁羅嘉進（右一）與受惠家庭即場包糭，共迎端午佳節。

▲ 房屋局局長何永賢（左一）與中華電力總裁羅嘉進（右一）致送電磁爐予簡約公屋家庭。

何永賢指出，元朗攸壆路首個簡約公屋項目約2100個單位已全部準備就緒，正陸續安排居民入住，有超過1000戶已取匙。有原本居於劏房的住戶向她表示，新的居住環境大有改善。她又提醒，因應防火安全問題，簡約公屋不能採用明火煮食，電磁爐最適合住戶所需，而且同樣可煮出美味餸菜，更形容是次中電送贈電磁爐的活動「來得正好」。

▲ 中華電力總裁羅嘉進（右二）表示，是次創下的世界紀錄，象徵中電聯同不同持分者繼續節能減碳，力求支持香港在2050年前實現碳中和。

城大研究證電磁爐節能 鼓勵實踐低碳生活

羅嘉進在致辭時，引用香港城市大學的研究，指出電磁爐兼具兩大好處：其一是在煮食過程中，直接加熱爐具底部，減少熱力在空氣中流失；其二是有助減低能源費用，既環保又能節省開支。「根據城大的研究顯示，以電磁爐烚十隻糭計算，所需的能源費比明火爐具節省約四成；而碳排放量則減少兩成多，可見電磁爐確實是節能與環保之選。」

羅續指，「我們用一千個電磁爐砌成『CARBON NEUTRAL』（碳中和），創下世界紀錄，象徵我們聯同不同持分者繼續節能減碳，力求支持香港在2050年前實現碳中和。」

他表示，這次活動展現了中電在節能減碳及關愛社群兩大核心價值的承諾，多年來透過「中電社區節能基金」扶助弱勢社群、推動各界節能減碳，並為香港經濟注入動力。他又指，由2019年成立基金至今，中電投放了累計超過11億元推行不同的社區支援項目，惠及超過300萬人。

▲ 經健力士世界紀錄官方認證官核實有關紀錄申報成功，向中華電力總裁羅嘉進（右）頒發證書。

中華電力客戶成功及銷售總監盧志華表示，該一千部電磁爐稍後將陸續送贈予簡約公屋及過渡性房屋的住戶，藉此幫助這些家庭節約能源，也期望讓他們親身體驗電能煮食環保和方便的好處，更重要是鼓勵他們從煮食開始轉變生活模式，共同為減低香港的碳排放出一分力。

入住簡約公屋 喜獲中電入伙禮物

▲ 李婆婆對獲贈電磁爐感高興，指電磁爐烹調出來的餸菜與明火煮食無異。

與9歲孫女一同參加活動、並在包糭環節與何永賢同組的李婆婆，現已入住簡約公屋，直言對新居感到滿意，她指用電磁爐烹調的餸菜與明火煮食無異，不但使用方便兼容易上手，也相當「夠鑊氣」，更重要是安全又節省能源開支，「現時我在廚房煮食，不用再擔心火種，整體環境亦較以前涼爽舒適得多。」對於在活動獲中電送贈電磁爐，她笑指，日後家中有兩個爐，「便可一邊炒餸，一邊煲湯」，煮食更方便，可為家人烹調更多美食。

（特約）