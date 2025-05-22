謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友

【謝霆鋒 / 王菲 / 日本】謝霆鋒上月在啟德主場館舉行一連4場《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》，女友王菲更改一貫低調作風，在第二場演唱會時現身包廂睇騷撐男友。

當霆鋒唱《玉蝴蝶》時，王菲被粉絲捕捉到隨節奏搖擺哼唱，更在快歌環節與全場觀眾一同起身熱舞，揮手和唱，非常甜蜜。

謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

謝霆鋒王菲放閃︱細心為女友孭背囊

近日有傳霆鋒計劃在內地舉行巡迴演唱會，似乎他趁開騷前與王菲先輕鬆一下。在5月20日，有網民發現霆鋒和王菲現身日本成田機場，據該網民表示，霆鋒與王菲齊在北京出發，乘坐商務艙抵成田機場。

網民並指，感覺霆鋒警覺性甚高，反而王菲輕鬆好多。落機後，王菲更曾笑得差點挨落男友身上，實在超級甜蜜，網民指：「下了飛機後先是謝霆鋒推的箱子，之後又換成王菲推。」同時，謝霆鋒為王菲孭背囊，十分細心超甜蜜，二人出境後迅速坐車離開。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5