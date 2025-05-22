  • 31°C
香港時間：2025522日 (四) 12:43

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

謝霆鋒與王菲齊到日本旅遊。

【謝霆鋒 / 王菲 / 日本】謝霆鋒上月在啟德主場館舉行一連4場《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》，女友王菲更改一貫低調作風，在第二場演唱會時現身包廂睇騷撐男友。

當霆鋒唱《玉蝴蝶》時，王菲被粉絲捕捉到隨節奏搖擺哼唱，更在快歌環節與全場觀眾一同起身熱舞，揮手和唱，非常甜蜜。

謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要

點擊圖片放大
+8
+7

謝霆鋒王菲放閃︱細心為女友孭背囊

近日有傳霆鋒計劃在內地舉行巡迴演唱會，似乎他趁開騷前與王菲先輕鬆一下。在5月20日，有網民發現霆鋒和王菲現身日本成田機場，據該網民表示，霆鋒與王菲齊在北京出發，乘坐商務艙抵成田機場。

網民並指，感覺霆鋒警覺性甚高，反而王菲輕鬆好多。落機後，王菲更曾笑得差點挨落男友身上，實在超級甜蜜，網民指：「下了飛機後先是謝霆鋒推的箱子，之後又換成王菲推。」同時，謝霆鋒為王菲孭背囊，十分細心超甜蜜，二人出境後迅速坐車離開。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

謝賢近況︱謝賢未有現身謝霆鋒演唱會　四哥被網民尖沙咀「野生捕獲」近況曝光
09:56 2025/04/30
謝賢近況︱謝賢未有現身謝霆鋒演唱會　四哥被網民尖沙咀「野生捕獲」近況曝光
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
13:04 2025/05/06
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝婷婷懷孕︱謝婷婷開Baby shower派對　戴戒指疑已婚第二胎似陀男B
12:43 2025/05/07
謝婷婷懷孕︱謝婷婷開Baby shower派對　戴戒指疑已婚第二胎似陀男B
謝霆鋒王菲現身機場放閃　當眾摸大腿超挨膊頭超溫馨
19:01 2024/08/23
謝霆鋒王菲現身機場放閃　當眾摸大腿超挨膊頭超溫馨
星二代丨王菲次女做唇腭裂手術照片流出　李嫣用四字形容心情
16:04 2024/07/18
星二代丨王菲次女做唇腭裂手術照片流出　李嫣用四字形容心情

你可能感興趣

謝賢近況︱謝賢未有現身謝霆鋒演唱會　四哥被網民尖沙咀「野生捕獲」近況曝光
09:56 2025/04/30
謝賢近況︱謝賢未有現身謝霆鋒演唱會　四哥被網民尖沙咀「野生捕獲」近況曝光
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
13:04 2025/05/06
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝婷婷懷孕︱謝婷婷開Baby shower派對　戴戒指疑已婚第二胎似陀男B
12:43 2025/05/07
謝婷婷懷孕︱謝婷婷開Baby shower派對　戴戒指疑已婚第二胎似陀男B
謝霆鋒 王菲 娛樂人物職業 演員 演唱會 歌手

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方
無添加雪糕推薦︱類雌激素可致癌不育　消委會+水中銀10款無毒雪糕安全清單推薦4款零添加劑
無添加雪糕推薦︱類雌激素可致癌不育　消委會+水中銀10款無毒雪糕安全清單推薦4款零添加劑
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生