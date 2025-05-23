學童精神健康｜撒瑪利亞會推「自殺守門員」網課　教學生預防自殺知識及技巧

【學童精神健康/預防自殺/正向人生/撒瑪利亞會/賽馬會】近年學生自殺個案持續攀升，引起社會高度關注。撒瑪利亞會推出「自殺守門員網上課程」，讓學生、老師及公眾學習有關預防自殺的知識及技巧。

最新影片推介：

根據香港大學賽馬會防止自殺研究中心報告，自2013年以來，10至19歲青少年的自殺率急劇上升，在過去10年間的增幅達2.8倍。香港青年協會近期的報告指出，有近三成的中學生曾經考慮自殺或傷害自己。5月上旬，再有11歲女童懷疑受情緒困擾而結束生命。

▲ 撒瑪利亞會推出「自殺守門員網上課程」，教導學生如何從言談和行為之間辨識自殺念頭，支援有自殺念頭的同學。（網絡截圖）

為應對香港學生自殺率持續上升，撒瑪利亞會獲香港賽馬會慈善信託基金支持，推行「賽馬會擁抱生命系列2.0：正向人生導航計劃」，為學校各個持份者提供自殺預防及全方位危機介入服務。撒瑪利亞會再聯同香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄，設計並推出「自殺守門員網上課程」，課程涵蓋5個單元（見下文），教導學生如何從言談和行為之間辨識自殺念頭，支援有自殺念頭的同學，亦介紹相關的社區支援服務，期望能夠從朋輩層面及早介入，支援學生的心理健康。

自殺守門員網上課程時長約1小時，參加者可按自己的步伐完成課程，完成後可獲電子證書。網上課程按此，5大範疇包括：

1. 自殺守門員的角色：我們可以做什麼？

2. 拆解自殺迷思：認識有關預防自殺的正確資訊

3. 辨識自殺念頭：識別身邊有自殺念頭的人

4. 積極聆聽及陪伴：與身邊的人共同渡過此難關

5. 尋找社區資源：鼓勵對方尋求社區或專業人士的協助

5個自殺前可能出現的危機信號/行為：

表達絕望感 認為自己的情況永遠不會改善，或沒有任何出路 社交退縮 突然從朋友、家庭或社交場合中變得退縮，減少社交互動，對日常活動失去興趣 異常行為 展示出不尋常的行為，例如：極端的情緒起伏，或是突然從極度沮喪轉為異常平靜或開心 談論死亡或自殺 經常談論死亡、自殺或自我傷害的方式 處理個人事務 例如：撰寫遺囑、將個人物品贈予他人 當觀察到身邊的人出現上述行為時，表示其或許正經歷困擾甚至有自殺風險，需要親朋和專業人士的支援

5個有助守護身邊人的建議：

積極聆聽 提供一個安全、非評判性的環境，讓他們可以自由地表達自己的感受和擔憂 耐心聆聽對方 不要批評或急於提供解決方案 觀察行為改變 留意任何不尋常的行為或情緒變化，如失去興趣或激烈的情緒波動，這些變化可能是求助信號 提供信息和資源 幫助他們瞭解身邊的支援和社會資源，例如：輔導服務、熱線服務或社區中心 鼓勵專業幫助 鼓勵他們尋求專業的協助，強調這並非等於展示自己的弱點，而是勇敢的表現 持續支持 即使他們開始接受治療或情況似乎有所改善，我們仍然需要定期詢問對方的感受，持續地關心和支持

港大社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄表示，「自殺守門員網上課程」更讓更多人掌握識別受情緒困擾的青少年的技巧，為他們及早提供支援。課程在設計時融入心理學中的「計劃行為理論」（Theory of Planned Behaviour），希望能更貼合不同群體的需求。他亦鼓勵大家可以多多感受生活中的美好，進一步提升精神健康，為社會建立更關愛、更積極的氛圍。港大會與撒瑪利亞會持續為課程進行研究，讓其成為實證為本的青少年預防自殺策略之一。

籲開放和理解 學預防自殺知識及技巧

早前課程舉行啟動儀式，撒瑪利亞會董事會聯席主席廖靖峰致辭時表示，當今社會精神健康問題日益嚴重，令人感到痛心，唯透過教育能夠有效支援大眾。他稱，「自殺守門員網上課程」意義重大，是社會在精神健康層面的重要里程碑，象徵全社會攜手共建更健康、更關愛的未來。

▲ 撒瑪利亞會推「自殺守門員」網課，教學生預防自殺知識及技巧。（有關機構提供）

▲ 一眾嘉賓及參加者現身數碼港商場，參加「自殺守門員網上課程」啟動儀式。（有關機構提供） ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

課程請來曾在電影《年少日記》中擔綱主演的童星黃梓樂拍攝宣傳影片，通過一系列情境劇和互動內容，教導學生如何識別自殺危機信號、提供適當支持，並鼓勵開展心理健康對話。出席啟動禮的嘉賓紛紛呼籲公眾對心理健康問題積極尋求援助，鼓勵學生對精神健康問題保持開放和理解的態度，學習有關預防自殺的知識和技巧，一同成為自殺守門員。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線：

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 6218 1084（提供英語及粵語專業輔導服務）

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：

- 網站： www.openup.hk

- Facebook messenger：m.me/openup.hk

- WeChat：hkopenup

- SMS: 91 012 012

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5