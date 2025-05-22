新冠肺炎丨泰國新冠確診急增 一周錄逾3萬宗曼谷成重災區　專家警告：疫情未見頂

【新冠肺炎/泰國/確診/高危】遊泰注意！泰國衞生部門最新數據顯示，於5月11日至17日當地共錄得3.3萬宗新冠肺炎確診個案，較上一周1.6萬宗升幅2倍多，當中曼谷更為重災區，超過6,000宗確診個案。

根據泰國疾病控制與預防中心資料，泰國全國於5月11日至17日共錄得33,030宗新冠肺炎確診病例，比前一周通報的1萬6000宗個案，升幅2倍多。這些確診新冠個案中，有1,918名患者需要住院治療，並有2宗死亡個案，分別來自素可泰（Sukhothai）與甘加那汶里府。而感染者的年齡層，則大多介乎30 至 39歲之間。

即睇各府感染個案排名依次為：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

由於疫情嚴峻，因此泰國衛生當局建議民眾外出時盡量佩戴口罩，如果出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或疲勞等症狀，則使用自我檢測試劑盒（ATK）。

專家警告：疫情未見頂

朱拉隆功大學醫學院教授 Thira Woratanarat 於 Facebook 發文表示，由於泰國的新冠感染個案已連續 11周上升，警告如果情況持續惡化，下周確診宗數有機會再次翻倍，情況不容忽視。

最新影片:

3類人為新冠高危人群

感染及傳染病科專科醫生連慰慈過去接受訪問時表示，新冠肺炎感染對3類人士尤其具高風險，一旦染疫，會增加其重症及死亡風險，因此她建議有關人士應考慮接種新冠疫苗。

兒童

長者

慢性疾病人士

外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染? 連慰慈醫生指3大方面，包括:

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映｜成人6大重症症狀

疾管署強調，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症，呼籲患者如快測呈陽性後，出現以下重症症狀速求醫：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映｜65間疫苗接種地點一覽

政府現時為6個月大或以上的合資格人士，提供免費JN.1新冠疫苗初始劑次接種。有計劃接種新冠疫苗人士，可瀏覽「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」預約接種及查看預約情況，在網站預約於指定私家或公營診所免費接種疫苗。

20間私家診所新冠疫苗接種站：

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

18間醫管局轄下選定診所：

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

26間衞生署學生健康服務中心 / 母嬰健康院 / 長者健康中心 及 1間兒童社區疫苗接種中心：

▼ 點擊圖片放大 +25 +24

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5