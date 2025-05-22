美食情報｜The Baker & The Bottleman首推午市套餐　20款烘焙新品糅合經典與創意

The Baker & The Bottleman烘焙店的烘焙主管Helene Ng及其團隊特別呈獻20款全新手工烘焙新品，而餐廳英國主廚 Jake Bennett 則帶領廚房團隊同時於午餐及晚餐時段提供全新時令單點全日餐單及午餐套餐，炮製以食材為主導的現代英國美食。

20款全新演繹的烘焙新品

烘焙主管 Helene Ng 為客人帶來20款匠心巧製的全新時令烘焙美食，包括黑芝麻麻糬牛角包（HK$55），金黃酥脆的外皮與加入堅果餡料的黑芝麻麻糬完美融合，口感豐富；芒果椰子西米酥（HK$60）充滿夏日氣息，絲滑的椰子忌廉配上芒果粒及西米，每一口都充滿熱帶風情。

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喜歡滋味鹹點的可以品嚐到大膽創新的美食，包括巴馬臣芝士南瓜鯷魚醬丹麥酥（HK$42），層層交疊的香酥，配上香烤南瓜和鹹香鯷魚；布里芝士舞茸菇丹麥酥（HK$45），以炒蘑菇及融化的布里芝士製成餡料，散發著濃郁菌香蘑菇。嗜甜的客人可選擇檸檬罌粟籽英式鬆餅（HK$38），檸檬的明亮香氣和香脆罌粟籽，讓微酸及清香在舌尖完美碰撞；黑朱古力布朗尼（HK$40/包）以優質 Valrhona朱古力製成，帶來濃郁的朱古力風味，口感濕潤豐厚，每一口都令人陶醉。於五月推出的新品包括以酥脆的酥皮包裹著煙燻香腸的香腸卷（HK$55），及鬆軟的布里歐軟包（HK$68），適合客人在家製作法式吐司或三文治。

The Baker & The Bottleman亦特別推出三文治套餐，每天上午11時起供應。客人只需以HK$98便可品嚐自家製意式香草麵包和咖啡或茶一杯，三文治選擇包括：

加冕雞三文治佐咖哩蛋黃醬、醃漬葡萄乾及烤杏仁

蛋沙律三文治配炙燒雜菜、四季豆及芝麻醬

24小時慢燉牛小排配辣根、西洋菜及甜洋蔥

火腿芝士吐司

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首次推出午餐套餐

位於樓上的 The Baker & The Bottleman 餐廳首次推出午餐套餐，價錢只需HK$198，每天中午12時至下午3時供應。客人可品嚐餐廳的現代英式風味，先以開胃菜式打開序幕，選擇包括蘇格蘭鵪鶉蛋配台灣雲呢拿與布冧蓉、番茄香辣豬肉醬與鯷魚多士，或煙燻鰻魚配辣根及意式豬油鬆餅（+HK$18）。主菜方面，可選擇蜜汁牛肋排配迷迭香粟米糊與芥蘭、炸魚漢堡配他他醬與酸瓜及紅列斯特芝士或烤豬排配焦烤蘋果泥與茄子（+HK$20）。飲品方面，客人可選擇冰咖啡、冰茶或自製檸檬水。

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更多單點菜單

想探索更多美食，可以品嚐於午餐和晚餐時段供應的單點菜單。小食包括牛筋脆餅佐煙燻番茄鹽（HK$48）及鹹甜交織的松露布丁配黑啤及熟成巴馬臣芝士（HK$68）。牛角包以松露吉士浸泡，配以焦化楓糖，最後加上黑啤啫喱和熟成巴馬臣芝士酪，風味獨特。

精選前菜包括熟成牛腹肉他他配蛋黃與薯片 (HK$108)、番茄香辣豬肉醬與鯷魚多士 (HK$78)。時令菜式包括火腿與康堤芝士酥皮配蜂蜜芥末與自家製茄汁（HK$98）、Farmer Linn 蘆筍水波蛋佐芝士醬（HK$128）搭配以醃製西洋菜和時令蔬菜製成的夏季蔬菜，加上柑橘沙律汁，開胃清新。蜜汁牛肋排配迷迭香粟米糊與芥蘭（HK$128）— 牛肋排經過48小時的醃製，配以香滑的迷迭香粟米糊、歐芹油和烤芥蘭，滋味無比。

精緻甜品選擇方面，則有黑朱古力泡芙配杏仁雪糕（HK$98）、順滑芬芳的台灣雲呢拿焦糖燉蛋（HK$88）、兩球清新的水蜜桃雪葩（HK$68）或巨型三重法芙娜朱古力曲奇（HK$68）。

午餐和套餐供應時間為每天中午12時至下午3時，晚餐供應時間為晚上6時起。

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