釋除思覺失調誤解　及早診治免腦認知受損

思覺失調是一種精神疾病，影響思想、感知和行為，然而社會大眾對此病仍存在不少誤解。有精神科專科醫生指出，不少人誤以為思覺失調患者永遠無法康復，事實上，雖然沒有治癒方法，但思覺失調像任何其他慢性健康狀況一樣，可以通過藥物、治療和支持來管理，以恢復正常生活，呼籲患者可透過長效針劑，讓藥物長時間留在身體內，達到長效控制病情的效果。

全球約有2400萬人患有思覺失調，本港成年華裔人士於一生中被診斷患上此病患的比率約為2.5%，按香港人口推算，全港約有18萬人患上此症，遠高於世界平均水平。不過，醫學界目前對於思覺失調的成因尚未完全明瞭，研究顯示遺傳和環境因素如壓力等，都是潛在致病因素。

精神科專科麥棨諾醫生，思覺失調的病徵包括幻覺、妄想、思維混亂等正性症狀，也有意志減退、失去動力、情感缺乏等負性症狀，更會出現注意力、記憶力、執行功能等認知障礙。患者也較易有藥物濫用、共病焦慮抑鬱等問題，嚴重影響生活質素。不過，及早診斷和治療思覺失調至關重要，如不及時控制病情，隨著發作次數增加，患者的腦功能損害會日益嚴重。

長效針劑助調節多巴胺 減復發風險

麥棨諾醫生指出，治療思覺失調主要依靠抗精神病藥物，透過調節多巴胺等神經遞質改善病徵。隨著新一代長效針劑推出，大大改善療效和耐受性，可將復發風險降低50-65%。他續引述一項針對每月注射一次長效針劑藥物及 6 種常用口服抗精神病藥、為期 24 個月的國際研究為例，結果顯示，與口服藥相比，長效針劑將復發時間平均延長超過 7 個月， 其復發率約為 14.8% ，顯著低於口服抗精神病藥組的 20.9%水平。

「長效針劑能讓藥物長期在體內維持穩定水平，減少口服藥物的不便，提升依從性，準確肯定患者有持續接受治療，使病情穩定，減少住院，提高生活質素。」麥醫生解釋說，使用針劑並不代表病情嚴重，它只是將口服藥物轉化成針劑形式，但部分患者和家屬因為誤解和擔憂，對針劑存有抗拒，他呼籲患者應與醫生充分溝通，選擇最適合自己的治療方式。

過來人：長效針劑可助增加病識感

51歲的Shirley在25歲時確診思覺失調。「我容易望住文字就有不同聯想，又覺得身邊人都在談論自己，分不清真實與虛構。」Shirley起初使用舊式藥物，副作用多且抗拒服藥，多次復發入院。後來轉用新型長效針劑，副作用大減，更易察覺病情，不會忘記服藥，病情逐漸穩定下來。

康和互助社聯會中心主任鄒長順希望藉著5月24日是世界思覺失調日，提高社會大眾對這種精神疾病的認識：「面對思覺失調這個嚴峻的公共衛生挑戰，我們期望政府能夠加強資源投放，完善藥物治療和心理社會康復服務，讓更多患者獲得適切持續的支援。同時，我們也要積極消除社會污名，以同理和尊重的態度去對待思覺失調群體，讓他們真正融入社區，過有尊嚴和意義的生活。」

▲ 左起：精神科專科麥棨諾醫生、思覺失調康復者 Shirley、康和互助社聯會中心主任鄒長順。

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