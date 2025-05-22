  • 31°C
香港時間：2025522日 (四) 12:44

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

釋除思覺失調誤解　及早診治免腦認知受損

醫健人物

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

思覺失調是一種精神疾病，影響思想、感知和行為，然而社會大眾對此病仍存在不少誤解。有精神科專科醫生指出，不少人誤以為思覺失調患者永遠無法康復，事實上，雖然沒有治癒方法，但思覺失調像任何其他慢性健康狀況一樣，可以通過藥物、治療和支持來管理，以恢復正常生活，呼籲患者可透過長效針劑，讓藥物長時間留在身體內，達到長效控制病情的效果。

全球約有2400萬人患有思覺失調，本港成年華裔人士於一生中被診斷患上此病患的比率約為2.5%，按香港人口推算，全港約有18萬人患上此症，遠高於世界平均水平。不過，醫學界目前對於思覺失調的成因尚未完全明瞭，研究顯示遺傳和環境因素如壓力等，都是潛在致病因素。

精神科專科麥棨諾醫生，思覺失調的病徵包括幻覺、妄想、思維混亂等正性症狀，也有意志減退、失去動力、情感缺乏等負性症狀，更會出現注意力、記憶力、執行功能等認知障礙。患者也較易有藥物濫用、共病焦慮抑鬱等問題，嚴重影響生活質素。不過，及早診斷和治療思覺失調至關重要，如不及時控制病情，隨著發作次數增加，患者的腦功能損害會日益嚴重。

長效針劑助調節多巴胺 減復發風險

麥棨諾醫生指出，治療思覺失調主要依靠抗精神病藥物，透過調節多巴胺等神經遞質改善病徵。隨著新一代長效針劑推出，大大改善療效和耐受性，可將復發風險降低50-65%。他續引述一項針對每月注射一次長效針劑藥物及 6 種常用口服抗精神病藥、為期 24 個月的國際研究為例，結果顯示，與口服藥相比，長效針劑將復發時間平均延長超過 7 個月， 其復發率約為 14.8% ，顯著低於口服抗精神病藥組的 20.9%水平。

「長效針劑能讓藥物長期在體內維持穩定水平，減少口服藥物的不便，提升依從性，準確肯定患者有持續接受治療，使病情穩定，減少住院，提高生活質素。」麥醫生解釋說，使用針劑並不代表病情嚴重，它只是將口服藥物轉化成針劑形式，但部分患者和家屬因為誤解和擔憂，對針劑存有抗拒，他呼籲患者應與醫生充分溝通，選擇最適合自己的治療方式。

過來人：長效針劑可助增加病識感

51歲的Shirley在25歲時確診思覺失調。「我容易望住文字就有不同聯想，又覺得身邊人都在談論自己，分不清真實與虛構。」Shirley起初使用舊式藥物，副作用多且抗拒服藥，多次復發入院。後來轉用新型長效針劑，副作用大減，更易察覺病情，不會忘記服藥，病情逐漸穩定下來。

康和互助社聯會中心主任鄒長順希望藉著5月24日是世界思覺失調日，提高社會大眾對這種精神疾病的認識：「面對思覺失調這個嚴峻的公共衛生挑戰，我們期望政府能夠加強資源投放，完善藥物治療和心理社會康復服務，讓更多患者獲得適切持續的支援。同時，我們也要積極消除社會污名，以同理和尊重的態度去對待思覺失調群體，讓他們真正融入社區，過有尊嚴和意義的生活。」

左起：精神科專科麥棨諾醫生、思覺失調康復者 Shirley、康和互助社聯會中心主任鄒長順。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

糖尿病｜糖尿患者血脂易超標增血栓風險　他汀類藥物助控膽固醇水平
今日
糖尿病｜糖尿患者血脂易超標增血栓風險　他汀類藥物助控膽固醇水平
前列腺癌｜前列腺癌病人患心血管病風險高　荷爾蒙治療或增風險
2025/05/20
前列腺癌｜前列腺癌病人患心血管病風險高　荷爾蒙治療或增風險
痔瘡｜血栓性痔瘡可致肛門劇痛　新式口服藥紓緩急性發炎
2025/05/19
痔瘡｜血栓性痔瘡可致肛門劇痛　新式口服藥紓緩急性發炎
5.17世界高血壓日｜高血壓根源在1器官？　中醫教1運動改善膽經穩血壓
2025/05/17
5.17世界高血壓日｜高血壓根源在1器官？　中醫教1運動改善膽經穩血壓
房顫「難捉」埋下中風危機　薄血藥助減低中風風險
2025/05/16
房顫「難捉」埋下中風危機　薄血藥助減低中風風險
治療 認知障礙 思覺失調

最高瀏覽

單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方
無添加雪糕推薦︱類雌激素可致癌不育　消委會+水中銀10款無毒雪糕安全清單推薦4款零添加劑
無添加雪糕推薦︱類雌激素可致癌不育　消委會+水中銀10款無毒雪糕安全清單推薦4款零添加劑
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生