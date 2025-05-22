  • 31°C
香港時間：2025522日 (四) 12:44

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

謝霆鋒王菲520甜飛東京 ，全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位。

【謝霆鋒/王菲】55歲樂壇天后王菲與44歲男友謝霆鋒自2014年復合後，感情動向始終備受關注。兩人屢次以實際行動破除分手傳言，近日更被目擊於5月20日「網絡情人節」當天，甜蜜飛日本東京度假，親密互動閃耀全程。

最新影片︰

TOPick一分鐘
新手媽媽︱張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　成功戒夜奶全靠1「減法」

謝霆鋒王菲520｜機場互動流露默契

據目擊網友透露，王菲與謝霆鋒20日上午8點多從北京出發，搭乘飛往東京的航班。兩人選擇商務艙最後一排座位，皆佩戴口罩低調出行，謝霆鋒頭戴鴨舌帽，王菲則以招牌隨性風格紮起俏皮丸子頭，偶爾交談時更傳出笑聲。

下機後，兩人輪流拉著行李箱並肩而行，網友指「先是謝霆鋒推箱子，之後又換成王菲推。」更大爆謝霆鋒一直背着王菲的背包，緊挨彼此邊走邊聊，CP粉都大呼：「好甜！」，更形容「一路上歡歌笑語」，即使照片僅拍到背影，兩人親密的互動依然讓人感受到滿滿幸福。

點擊圖片放大
+6
+5

謝霆鋒王菲520｜粉絲笑稱「幸福肥」 謝霆鋒好廚藝寵溺女友

照片曝光後，粉絲除了讚嘆兩人十年如初的甜蜜，更發現王菲身形略顯圓潤，紛紛打趣道「果然被謝大廚養出幸福肥」。謝霆鋒近年深耕美食領域，不僅主持《鋒味》節目，私下也常為愛人下廚，此番王菲的「幸福肥」意外成為兩人感情穩固的另類見證。

謝霆鋒王菲520｜上月演唱會高調放閃 

事實上，這對「鋒菲戀」近期頻頻放閃。上月25日起，謝霆鋒於香港啟德體育園連開4場演唱會，王菲第二日便低調現身包廂支持。當謝霆鋒演唱兩人熱戀時期的經典歌曲《玉蝴蝶》時，王菲更情不自禁高舉雙手擺出蝴蝶飛舞姿勢，隔空互動甜煞全場。這次520東京行，兩人再度以行動證明感情穩固，羨煞旁人。

日本留學｜謝霆鋒16歲隻身赴日學藝3個月要呢個天價　宿舍亂糟糟食剩杯麵8日無清理

點擊圖片放大
+7
+6

更多相關內容︰

謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長

張柏芝兒子︱張柏芝回顧Lucas童年片段　罕談育兒感受盼跟3子一起成長

謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

尖子透視︱謝霆鋒演唱會17歲天才女結他手爆紅　讀Band 1英中超強背景曝光
12:20 2025/04/28
尖子透視︱謝霆鋒演唱會17歲天才女結他手爆紅　讀Band 1英中超強背景曝光
日本留學｜謝霆鋒16歲隻身赴日學藝3個月要呢個天價　宿舍亂糟糟食剩杯麵8日無清理
18:47 2025/04/28
日本留學｜謝霆鋒16歲隻身赴日學藝3個月要呢個天價　宿舍亂糟糟食剩杯麵8日無清理
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
17:24 2025/04/29
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
孝順仔｜謝霆鋒16歲出道為父還債拍戲傷腳險截肢　自揭曾患皮膚癌被醫生斷言35歲後要人扶
11:30 2025/05/01
孝順仔｜謝霆鋒16歲出道為父還債拍戲傷腳險截肢　自揭曾患皮膚癌被醫生斷言35歲後要人扶
星二代尖子︱傳Lucas考入劍橋物理系　霆鋒柏芝重視兩子教育安排讀星二代熱門學校
17:27 2025/04/30
星二代尖子︱傳Lucas考入劍橋物理系　霆鋒柏芝重視兩子教育安排讀星二代熱門學校
謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈
19:08 2025/05/06
謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈
張柏芝兒子︱張柏芝回顧Lucas童年片段　罕談育兒感受盼跟3子一起成長
12:42 2025/05/12
張柏芝兒子︱張柏芝回顧Lucas童年片段　罕談育兒感受盼跟3子一起成長
麥當勞50周年音樂會｜陳奕迅/謝霆鋒/容祖兒/張敬軒/MIRROR同場演出　即睇《i'm lovin' it》音樂會門票領取方法
19:35 2025/05/15
麥當勞50周年音樂會｜陳奕迅/謝霆鋒/容祖兒/張敬軒/MIRROR同場演出　即睇《i'm lovin' it》音樂會門票領取方法
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
今日 12:30
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長

你可能感興趣

尖子透視︱謝霆鋒演唱會17歲天才女結他手爆紅　讀Band 1英中超強背景曝光
12:20 2025/04/28
尖子透視︱謝霆鋒演唱會17歲天才女結他手爆紅　讀Band 1英中超強背景曝光
日本留學｜謝霆鋒16歲隻身赴日學藝3個月要呢個天價　宿舍亂糟糟食剩杯麵8日無清理
18:47 2025/04/28
日本留學｜謝霆鋒16歲隻身赴日學藝3個月要呢個天價　宿舍亂糟糟食剩杯麵8日無清理
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
17:24 2025/04/29
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
謝霆鋒 王菲（歌手） 網絡熱話 演唱會 啟德體育園 機場 日本 北京 天后 東京

最高瀏覽

單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方
無添加雪糕推薦︱類雌激素可致癌不育　消委會+水中銀10款無毒雪糕安全清單推薦4款零添加劑
無添加雪糕推薦︱類雌激素可致癌不育　消委會+水中銀10款無毒雪糕安全清單推薦4款零添加劑
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生