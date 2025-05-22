謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位

【謝霆鋒/王菲】55歲樂壇天后王菲與44歲男友謝霆鋒自2014年復合後，感情動向始終備受關注。兩人屢次以實際行動破除分手傳言，近日更被目擊於5月20日「網絡情人節」當天，甜蜜飛日本東京度假，親密互動閃耀全程。

最新影片︰

謝霆鋒王菲520｜機場互動流露默契

據目擊網友透露，王菲與謝霆鋒20日上午8點多從北京出發，搭乘飛往東京的航班。兩人選擇商務艙最後一排座位，皆佩戴口罩低調出行，謝霆鋒頭戴鴨舌帽，王菲則以招牌隨性風格紮起俏皮丸子頭，偶爾交談時更傳出笑聲。

下機後，兩人輪流拉著行李箱並肩而行，網友指「先是謝霆鋒推箱子，之後又換成王菲推。」更大爆謝霆鋒一直背着王菲的背包，緊挨彼此邊走邊聊，CP粉都大呼：「好甜！」，更形容「一路上歡歌笑語」，即使照片僅拍到背影，兩人親密的互動依然讓人感受到滿滿幸福。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

謝霆鋒王菲520｜粉絲笑稱「幸福肥」 謝霆鋒好廚藝寵溺女友

照片曝光後，粉絲除了讚嘆兩人十年如初的甜蜜，更發現王菲身形略顯圓潤，紛紛打趣道「果然被謝大廚養出幸福肥」。謝霆鋒近年深耕美食領域，不僅主持《鋒味》節目，私下也常為愛人下廚，此番王菲的「幸福肥」意外成為兩人感情穩固的另類見證。

謝霆鋒王菲520｜上月演唱會高調放閃

事實上，這對「鋒菲戀」近期頻頻放閃。上月25日起，謝霆鋒於香港啟德體育園連開4場演唱會，王菲第二日便低調現身包廂支持。當謝霆鋒演唱兩人熱戀時期的經典歌曲《玉蝴蝶》時，王菲更情不自禁高舉雙手擺出蝴蝶飛舞姿勢，隔空互動甜煞全場。這次520東京行，兩人再度以行動證明感情穩固，羨煞旁人。

日本留學｜謝霆鋒16歲隻身赴日學藝3個月要呢個天價 宿舍亂糟糟食剩杯麵8日無清理

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

更多相關內容︰

謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照 Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長

張柏芝兒子︱張柏芝回顧Lucas童年片段 罕談育兒感受盼跟3子一起成長

謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會 20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5