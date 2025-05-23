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著數優惠｜foodpanda生活百貨5周年祭　低至半價/優惠碼減$80/送$160優惠券

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

foodpanda生活百貨5周年祭，優惠低至半價、送$160優惠券。

【foodpanda生活百貨/著數優惠/本周至筍/印花卡獎勵計劃】foodpanda香港生活百貨服務成立5周年， 即日起至7月31日，foodpanda推出多重優惠，包括「本周至筍價」及「今期爆抵價/ 至pro爆抵價」，部分商品優惠更超過半價！除了每周不同「抵Deal」優惠外，更有大量精美Pau-Pau獎品及優惠券可換領！

最新影片推介：

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新手媽媽︱張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　成功戒夜奶全靠1「減法」

foodpanda優惠｜輸入優惠碼PANDADEAL即減$80

foodpanda香港生活百貨5周年優惠涵蓋6大主題──從「買餸」到「雜貨」，由「亞洲市集」再到充滿夏日氣息的「夏令祭」，無論在家輕鬆煮大餐、添購日常用品，抑或探索世界各地的特色商品，都能在foodpanda找到！

優惠時段優惠主題
5月9日至5月22日買餸
5月23日至6月5日雜貨篇
6月6日至6月19日亞洲市集
6月20日至7月3日歐美市集
7月4日至7月17日夏令祭
7月18日至7月31日納涼祭
活動詳情請密切留意foodpanda網頁及app內資訊 

優惠活動集合pandamart 24小時網上超市、惠康、Market Place、FUSION、TASTE、M&S、Feather & Bone、萬寧、日本城及city’super等多間優質商戶。即日起至7月31日期間，生活百貨及pandamart新客戶於上述商戶購物，買滿$240的首張訂單（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後），憑優惠碼「PANDADEAL」即減$80。

點擊圖片放大

foodpanda優惠｜逢周五「本周至筍價」低至半價

「本周至筍價」逢星期五登場，優惠商戶覆蓋pandamart 及多間合作零售夥伴。每周推出1款超抵價格的熱門商品，指定產品折扣更可超過半價，精彩優惠不容錯過！

優惠期精選產品原價「本周至筍價」*優惠價
第一周（5月9日至5月15日）pandamart：穀谷紅心蛋10個$38$15（每盒慳足$23， 折扣高達四折！）
第二周至十二周（5月16日至7月31日）逢星期五更新以上商戶提供的優惠產品，請密切留意foodpanda生活百貨網站/app內公布！

pandamart首周優惠： 湖北穀谷紅心蛋 10 個只需$15 ，每盒慳足$23。

foodpanda優惠｜精選產品低至$5起

同步推出「今期爆抵價」優惠，精選商品將以震撼超值價發售，指定商品減價低至8折，pandapro會員更可享「至pro爆抵價」獨家低至7折優惠！

買餸篇（5月9日至5月22日） 優惠詳情：

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「今期爆抵價」精選產品：

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至pro爆抵價精選產品：

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foodpanda優惠｜儲印花換高達$160優惠券及獎品

活動期間凡於以上指定商戶單次消費滿$350（包含平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後），即可獲得印花1枚。每集齊2枚印花即可兌換精選優惠券，集齊8枚及12枚印花後，更有機會換領foodpanda獨家限量精品，包括人氣品牌大使Pau-Pau小夜燈及鍵盤等。禮品數量有限，換完即止！

印花獎勵計劃詳情：

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生活百貨商戶名單及優惠產品將持續更新。以上所有活動及優惠受其他條款及細則約束，詳情請參閱foodpanda生活百貨活動網站/App內資訊。

更多優惠資訊：

優惠情報｜Häagen-Dazs推三款芒果特飲 買一送一享雙倍甜美冰爽

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