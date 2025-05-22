旅遊優惠｜大洋郵輪瑰麗號 7月啟航 5月31日前報名送現金券

大洋郵輪（ Oceania Cruises）瑰麗號（Allura）將於7月正式啟航，無疑是當前歐洲郵輪市場上的焦點之一。

作為大洋郵輪旗下的第八艘船隻，排水量為6.6萬噸，有 11 間餐廳，並以 5 星級精緻奢華為定位，是該公司第二艘可容納 1,200位乘客的Allura級別郵輪。

瑰麗號賓客與廚師比例為10:1，有5間特色餐廳包括全新特色食府Ember及Aquamar Kitchen、船上1,200位賓客由800位船員提供周全服務，賓客與船員比例為3:2，並設有海上最寬敞的標準客艙，面積高達291平方呎等。

每趟航程均提供數百項岸上觀光活動和深度旅程，廚藝導師也會在烹飪中心（Culinary Center）和廚藝工作室（Chef's Studio）傳授烹飪秘技，要進修一下葡萄酒知識，也有美酒佳餚配搭體驗，包括「侍酒師精選」（Sommelier's Choice）及「酒窖大師經典葡萄酒午餐會」（Cellar Master's Classic Wine Pairing Luncheons）中的侍酒師示範環節，船程更充實。

▲ 船上特色餐廳

瑰麗號7、8月的船程以地中海為主，如8月15日出發的12日雅典至羅馬之旅，船程經希臘絕美小島Mykonos、土耳其的伊斯坦堡、突尼西亞的首都突尼斯等，船費由4,875美元起（約38,000 港元） 。

當中已包括11間餐廳任食 、小費、Ｗifi、港口費，連訂特色餐廳也不用額外付費。大洋郵輪的香港代理新龍旅遊（Sightseers）更推出特別優惠，凡於5月31日前報名，可加送行程中的酒類飲品package，亦有兩人一房計共800美元（約6,200港元） 的onboard credit，可參加岸上觀光活動或消費。查詢︰2850 6168 或 www.sightseers.com.hk

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