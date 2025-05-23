港人「大頭蝦龍虎榜」出爐！行李只排第？ Lalamove「call車送貨」救急 助你無憂環遊世界！

旅遊旺季又到！即興飛去曼谷做Spa，抑或精心策劃北歐追趕午夜太陽，香港人總會在登機前一刻驚覺：「帶漏嘢！」Lalamove最新「急單龍虎榜」就揭露港人旅行經常忘記的5大物品，排第三位竟然是難以「走漏眼」的行李，可見港人的確相當「大頭蝦」！帶漏衫襪鞋襪，還可在當地購買，但若遺漏「非帶不可」的關鍵物品，又該如何是好？快來一起揭榜，看看你是否也曾如此「甩碌」過，再一起找救兵，確保下次旅程順暢無阻，輕鬆登機，暢遊世界！

港人「大頭蝦」五強 護照、藥物、求婚戒指最驚魂

Lalamove根據過去一年平台數據，整理出港人旅行中最常遺忘並需緊急運送的五大物品，組成「急單龍虎榜」。排行榜首的竟然是護照／身份證明文件！試想在機場報到櫃檯前，翻遍行李卻發現護照仍留在家中書桌上，那一刻心跳定必加速！第二位則是重要文件，如國際駕駛執照或合約，遺忘即刻打亂行程。第三位的是行李，如此大件物品竟也榜上有名，足見港人「大頭蝦」功力非凡！第四位是個人常備藥物，沒有藥物傍身，旅途怎能安心？第五位則是重要禮物，如求婚戒指，試想像在浪漫海邊準備求婚，伸手一摸卻發現戒指未帶，那種崩潰感無人能擋！

出門清單免「甩漏」 Lalamove即時送貨服務最強後盾

假如你也試過在機場發現帶漏上述物品，定必感受過當中的驚惶失措！不想旅程太多「驚喜」，建議出門前準備一份清單，將護照、藥物、戒指等置於行李最顯眼處；若依舊「帶漏嘢！」作為全天候即時送貨平台，Lalamove的即時送貨服務操作簡便，價格透明，而且有多款車型，不論是大型行李，還是護照、求婚戒指等非帶不可的物品，均可幫你拿拿聲運送到目的地，用戶更可實時追蹤送貨進度，安心掌握整個救亡時刻，港人就不用再怕「帶漏嘢！」輕鬆應對每個「大頭蝦」時刻，助你旅程無憂！

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（特約）