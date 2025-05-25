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觀塘阿伯｜觀塘阿伯街邊摔倒疑碰瓷　事主途經被屈：你做咩推佢？

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

觀塘阿伯街邊摔倒疑碰瓷，事主途經被屈：你做咩推佢？

冤枉和無端指責著實令人頭疼，如若恰巧事發地點有閉路電視或目擊證人尚可為自己解釋，反之則是百口莫辯。

近日，有人在Threads發帖，指日前在觀塘遇到疑似「碰瓷」阿伯，他在街上忽然摔倒，1名疑似阿伯女兒的女子突然指著事主質問「你做咩推佢」；當時他與阿伯之間有一段距離，突然被冤枉那令他十分錯愕，幸好當日有目擊者……

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觀塘阿伯｜阿伯街邊摔倒　事主途經被屈

樓主表示，當日自己在觀塘午膳後正準備回公司，途中見到前方1名阿伯疑因為地面不平整而摔倒在地，而阿伯身旁的女子便隨即回頭，指責樓主一行人指責大罵道：「你做咩推佢！」；樓主猜測女子可能是阿伯的女兒，「佢第一下係踎低扶佢（伯伯），但都同一秒擰轉頭大聲話我推阿伯」。

觀塘阿伯摔倒，同行女子指責途人：「你做咩推佢！」。（《溏心風暴》劇照）

事發突然，面對女子的指責樓主十分錯愕，好在旁邊1名目擊女子主動幫他澄清：「佢自己跌低，喎睇到佢哋冇推佢！」，指責樓主的女子這才作罷，但並未因自己冤枉樓主而道歉。

樓主事後對自己被無端指責冤枉感到不滿，又後怕「唔知如果冇人出嚟幫手澄清，係咪真係會要錢醫藥費」；遂在帖文最後向幫助自己的女途人表示感謝。

阿伯身旁的女子大聲指責事主：「你做咩推佢！」。（《婚後事》劇照）

觀塘阿伯｜網民：咁似騙徒！

此事引起網民熱議，有人好奇樓主是否遇到碰瓷，但樓主則否定了這個猜測，表示「講廣東話應該唔係啩，同埋又真係睇住個阿伯隻腳喺個凹位卡住仆低嘅，唔係假PK」；不過，有不少人指「而家一街都係呃人」，建議報警處理，「想佢錢多啲」、「咁似騙徒」、「建議遇到任何情況，乜都唔好理，企喺安全地方報警」、「即刻抬頭睇下邊度有監控鏡頭，再立即話報警睇cctv，而家基本上條條街都有；否則睇吓附近有冇車，每架車都有鏡頭」。

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