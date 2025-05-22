海上假期｜麗星郵輪船票買1送1優惠 探索星號10間餐廳美食全攻略

乘坐郵輪出遊，是一種慢活態度。住在船上，無論是「大」字型躺在床上，「Z」字型躺在泳池沙灘椅，又或H字型（Hea）食盡船上所有免費餐，都是爽爆！由台灣基隆市出發的探索星號，看看船上吃買玩攻略！

探索星號（StarNavigator）建於1999年，並於2019年翻新，共有13層、926間客房，雖不算巨型豪華郵輪，但性價比很高，遊玩設施應有盡有，尤其是每晚的劇場表演都很高水準。

▲ 星座劇院每晚都有不同主題的免費表演

7樓的星座劇院每晚都有不同主題的表演，例如是絢麗啟航、動幻、我的色彩世界、職員達人秀等等，歌舞、魔術、雜技，加上燈光及音樂效果，絕無冷場，演員並會走入群眾，又或邀請觀眾參與演出炒熱氣氛，專業水準實在不容錯過。

除劇場以外，12樓的棕櫚閣亦不時有現場表演，例如是肚皮舞和Live Band等等，最難忘是他們的「華麗紅毯之夜」，一進場就有表演者拉小提琴，裙子上鋪滿了一杯杯香檳，大家可以拿來喝，再走進去，就見到各式裝扮的藝人準備好和大家拍照，船長亦來了參與盛會，歡迎合照。此時台上熱鬧起來，有歌手唱歌，藝人並邀請現場人士進舞池一同起舞。記者看到最感人的一幕，是一位輪椅婆婆雖不能走進舞池，但仍在座位上手舞足蹈，一位藝人索性坐到她旁邊同舞。

▲ 「華麗紅毯之夜」可以與船長合照，以及與藝人共舞。

乘客可以報名參觀船長室，認識郵輪的運作，雖然有現代先進的儀器，但幾位正副船長還需不時使用望遠鏡去觀察海面情況，以免有雷達偵測不到的危險，保障乘客安全；小孩子很喜歡的定是泡泡派對，在甲板上，製泡機噴出大量肥皂泡，大小朋友都可以沉浸在夢幻的泡泡中，玩個痛快！

3間免費餐廳

喜歡購物的話，在船上亦不愁寂寞，因為郵輪經常周遊列國，大家可買到各地名物，包括日本零食、馬來西亞白咖啡、歐美名牌手袋及衣飾等，網售約千元的Tommy Hilfiger斜孭袋，船上半價只需500多港元（船上價格均以台幣標示），購物後會獲得抽獎券，在郵輪上最後一夜參與終極大抽獎。

▲ 船上有各地手信出售，3件75折。

船上共有10間餐廳，中西日式一應俱全，當中有3間是免費餐廳，包括麗都自助餐廳、星夢餐廳及百味軒，最有趣是麗都其中一晚的燒烤派對，全部美食攤檔都搬到戶外甲板上，提供各式現烤食物，最矚目的是烤全羊，必吃的還有烤蝦、青口等海鮮，不想太熱氣，還有粉麵檔，最後來杯軟雪糕和椰汁糯米飯就完美啦！

其他免費餐廳的質素亦不錯，例如百味軒和星夢餐廳，每天都會提供不同餐單，由前菜、湯品、主菜至甜品，全部先上一圈，吃過喜歡可再添加，蒸魚、麻辣小龍蝦、滷水拼盤等等都好吃，最後的一碗芋圓紫米露都很出色，不會太甜，戒甜都吃掉了整碗！

▲ 燒烤派對移師到甲板上進行

收費餐廳方面，想fine dine可以到7樓的星宴，餐具都是Versace，前菜是煎帶子，主菜可以選鱈魚和牛排等，甜品則是朱古力流心蛋糕。

如果想吃得親民一些，會推介吃東南亞菜的藍湖美食，又或吃薄餅的Mozzarella Ristorante & Pizzeria，兩間餐廳就在毗鄰，可以同時點選兩邊餐單來吃，前者必吃現炸的黃金魚皮，後者則一定是熱辣辣的五重芝士薄餅。

船票買1送1優惠

5月31日前預訂探索星號2025年6月15日至11月14日基隆出發2至5晚航次（平季航次除外）可享買1送1優惠，指定日期出發平均每位由2,320港元起。優惠不適用於郵輪套票（機票+船票）及只適用於新預訂，優惠不可以同時與其他優惠使用。

網址：www.rwcruises.com

電話：800 938 887

長者及輪椅人士注意事項

郵輪是非常適合長者及輪椅人士出行的旅遊方案，因為船上有齊吃喝玩樂設施，需要走的路較少，而且船內設有電梯，方便輪椅出入，要安排登岸旅遊都沒問題，如帶以上人士出遊，可留意以下事項：

▲ 中餐較適合老人家口味，百味軒和星夢餐廳都有提供小菜。

1. 郵輪方向：探索星號每層走廊的地毯都是魚兒圖案，魚頭是船頭，魚尾是船尾，方便老人家記認方向，但注意7樓地毯沒有標示，可以留意船上指示牌。

2. 輪椅尺寸：雖說郵輪是輪椅友善，但由於電梯有大小限制，報名前宜先確定家中輪椅是否能進船。

3. 地面濕滑：郵輪甲板層及房間露台都會比較濕滑，老人家最好穿著防跣的鞋，小心滑倒。

4. 餐廳推介：老人家多喜歡吃中餐，百味軒和星夢餐廳中菜部都提供小菜，會較適合他們的口味；吃完後可以再去麗都自助餐廳吃甜品和水果，反正全部免費。

5. 船卡跟身：船卡上印有房客及房間資料，必須在整個旅程掛在身上，萬人老人家走失，可以讓工作人員找回。

▲ 星宴提供fine dine體驗

鳴謝：麗星郵輪、長榮航空、臺灣觀光協會香港辦事處

