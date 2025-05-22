微軟裁員︱48歲自閉症工程師生日收「大信封」　25年全勤每週工作60多小時

【微軟／Microsoft／裁員／軟件工程師／AI】AI搶飯碗！微軟公司（Microsoft）日前宣佈裁減全球3%的僱員，相當於約6000人，資深員工和核心技術人員都不能倖免。其中，一名患有自閉症和多發性硬化症的軟件工程師，為微軟效力25年，卻在48歲生日當天收「大信封」，令人唏噓。

據外媒報道，科技巨頭微軟公司（Microsoft）至去年6月擁有228,000名員工，但為精簡管理階層及控制AI基礎建設成本，於5月13日（周二）宣佈裁減全球3%的僱員，相當於約6,000人。根據微軟申報文件，公司總部所在的華盛頓州，上周在2,000個遭裁職位中，產品管理與技術專案管理職位，約占當地總裁員數的30%；另有約40%為軟件工程師。

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自閉症工程師效力25年 生日正日「被炒」

美國著名網上論壇Reddit，近日有自稱是微軟被裁軟件工程師的太太，撰文：「我的丈夫在微軟工作25年後被演算法解僱，最後一個工作日是他的生日」，引起熱議。

該名女士表示，丈夫患有自閉症和多發性硬化症，為微軟效力25年，一直盡心盡力工作，從未缺席過一天工作，哪怕身體不適，也會選擇在家工作，每週工作60多小時。在聖誕節和感恩節期間，他主動輪班待命，讓有子女的同事可以放假；也從不主動要求加薪或晉升，只是努力不懈地工作，致力解決所有不可能的問題，曾因修復價值數百萬美元的重大安全漏洞而獲得公司頒發的大獎。就在幾個月前，他還獲得服務公司25年的水晶紀念品。

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然而，丈夫卻在這次「裁員潮」中被解僱，被裁的原因甚至是由電腦演算法隨機選中。收「大信封」當日（5月16日），更是他的48歲生日，成為他最後一日工作日。

女士最後在文中憤憤不平稱，丈夫是她見過的最沉默忠誠、最聰明的人，但現在卻被掃地出門。她必須讓大家得知丈夫的故事：

他任職期間指導過數百名同事，其中有些人已擔任團隊和部門高層，連行政總裁都會記得他的名字。然而他卻被一張spreadsheet表格解僱了…… 我不需要憐憫，我只是需要有人知道，這個世界如何對待那些默默地、一直堅持付出一切、從不要求更多的人。

資深工程師被「用完即棄」

與此同時，亦有資深工程師透露，自己在完成開發軟件後不久就被解僱；連負責拓展AI業務的高層也不能倖免。

在微軟工作18年的核心技術人員Ron Buckton，在10年間致力開發TypeScript，是該項目的核心成員之一。惟2個月前微軟才剛推出TypeScript Compiler，轉眼間Ron Buckton就收到微軟的「大信封」。

此外，還有AI總監也「中招」。微軟初創項目總監Gabriela De Queiroz，是微軟推動AI業務中的核心人物之一，曾帶領微軟協助初創公司利用Azure AI和OpenAI服務成長，竟也無法躲過這波「裁員潮」。

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