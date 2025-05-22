減價優惠｜連鎖家具店「傢居站」荃灣店搬遷清貨 傢俬/床褥/梳化1折起
休閒消費
撰文： 精明媽咪
發布時間： 9 小時前
最後更新： 9 小時前
本地連鎖家具店「傢居站」宣布，荃灣分店即將搬遷，全店進行清貨減價，傢俬、床褥、梳化1折起，部分產品由$999劈至$99，有興趣添置家具的朋友不要錯過，即睇優惠詳情！
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結業潮｜傢居站荃灣店清貨1折起
連鎖家具店「傢居站」近日宣布，荃灣店即將搬遷，並推出清貨減價優惠，大量傢俬、床褥、梳化等低至1折。其中原價$11,780的梳化，現減至$1,767；多款餐椅亦以優惠價發售，最平$99可入手；48吋衣櫃由$5,124減至$1,793；多款床褥最平$500起。
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梳化/餐椅
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床褥/床架
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|傢居站荃灣店
|地址
|荃灣兆和街23號海晴軒地下12號舖及1樓全層
|電話
|2219 8818
|5629 1313
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