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減價優惠｜連鎖家具店「傢居站」荃灣店搬遷清貨　傢俬/床褥/梳化1折起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

連鎖家具店「傢居站」荃灣店搬遷清貨1折起。

本地連鎖家具店「傢居站」宣布，荃灣分店即將搬遷，全店進行清貨減價，傢俬、床褥、梳化1折起，部分產品由$999劈至$99，有興趣添置家具的朋友不要錯過，即睇優惠詳情！

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校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

結業潮｜傢居站荃灣店清貨1折起

連鎖家具店「傢居站」近日宣布，荃灣店即將搬遷，並推出清貨減價優惠，大量傢俬、床褥、梳化等低至1折。其中原價$11,780的梳化，現減至$1,767；多款餐椅亦以優惠價發售，最平$99可入手；48吋衣櫃由$5,124減至$1,793；多款床褥最平$500起。

點擊下圖查看更多優惠產品：

衣櫃/地櫃/電腦檯

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梳化/餐椅

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床褥/床架

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傢居站荃灣店
地址荃灣兆和街23號海晴軒地下12號舖及1樓全層
電話2219 8818
WhatsApp5629 1313

更多優惠資訊：

搬遷清貨｜Bruno九龍灣店搬遷減價　多功能鍋／電磁爐／三文治機低至3折

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