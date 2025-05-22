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星二代︱怕醜星二代自覺事業未有成不敢表白　讚姚子羚兩大優點：非常好

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撰文： 文體藝online

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

姚子羚透露感情狀況。

【徐偉棟 / 姚子羚 / 星二代】現年42歲的徐少強兒子徐偉棟在今年2月被媒體爆與現年44歲姚子羚在將軍澳撐枱腳，之後男方更直上姚子羚香閨，由此二人被指發展姊弟戀。

事後，姚子羚她解釋當日只是有朋友搬新屋，他們齊去飲茶賀朋友新居入伙而已，但姚子羚也沒有完全落閘，表示不排除二人有發展空間。

在上周，姚子羚再被問感情狀況時表示因將開劇所以很忙碌，但卻承認也有抽時間與徐偉棟齊吃飯，稱二人仍在彼此了解，形容對方是「比較單純嘅男孩」，指徐偉棟是位個好男仔。

姚子羚戀情︱甜蜜回應與徐偉棟現時關係　姚子羚做「內鬼」被踢出胡說八道飯局？

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星二代︱徐偉棟不心急

至於徐偉棟在日前現身尖沙咀出席馬來西亞電影《做過有錢人》首映時，被問有否趁5月20日「520」這個日子向姚子羚表白，他稱自己事業未有成，精神集中在工作上，所以愛情要暫時放在一邊，並指本身對日子一向沒特別感覺，連生日也不慶祝，所以沒在意所謂「520」。

他也表示與姚子羚在了解之中，而且表示不心急稱：「件事認真做就慢慢做好佢！」徐偉棟亦大讚姚子羚優點：「佢非常善良、工作認真」形容對方是個非常好的女仔。

徐偉棟是徐少強和雪梨的兒子，在2022拍攝、2024年播出的電視劇《狀王之王》中與姚子羚合作。 平時喜歡影相的徐偉棟，更在去年1月於個人IG上載為姚子羚拍攝的照片。此外，姚子羚與徐偉棟也有齊出席朋友聚會或睇騷，即是就算二人沒拍拖，關係也十分良好。

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