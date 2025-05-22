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親子好去處｜中環海濱 一連66日賞「竹」裝置藝術　免費玩文化/音樂/舞蹈/運動節目

親子好去處

發布時間： 7 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

中環海濱一連66日免費活動。

【竹迷藏/中環夏誌/SummerFest/免費活動/親子好去處】一年一度《SummerFest 中環夏誌》5月30日起中環海濱活動空間舉行，為你帶來一系列免費的精彩文化、音樂、舞蹈和運動節目，更有多達25項特備pop up活動，適合一家大小去玩！今年的常駐節目「竹迷藏」以竹為主題，展示香港傳統竹棚搭建工藝及獨特文化風貌。

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新手媽媽︱張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　成功戒夜奶全靠1「減法」

竹棚搭建是香港傳統建築技術，愈來愈多市民及遊客視之為本土特色藝術，早前美國網紅Speed訪港，便對竹棚嘖嘖稱奇！今年《SummerFest 中環夏誌》常駐節目「竹 迷藏」便以竹為主題 。

《SummerFest 中環夏誌》踏入第9屆，將於5月30日至8月3日，一連66日在中環海濱活動空間舉行，全部節目免費入場！常駐節目「竹迷藏 - 玩竹夏日！」由香港建築中心及獨家營運和管理中環海濱活動空間的Central Venue Management（CVM）合辦，邀得多位建築界大師和團隊，特別設計和建造6件大型而富創意的竹藝裝置藝術作品。

SummerFest 2025｜「竹迷藏 - 玩竹夏日」大型裝置藝術

設計者包括香港大學建築學院院長、「非常建築」創始人兼主持建築師張永和教授及其團隊；台灣東海大學建築學系助理教授馮國安和研究生白勝希；環保建築師及城市設計師葉頌文；四位香港建築師合組的HOUR 25； 香港中文大學建築學院助理教授篠原寬之及其團隊「工藝設計研究室」；兩位纖維藝術家Cecilia Lai及Barnard Chan組成的 Breakthrough Art Studio。香港建築中心並邀得本地資深竹藝師傅搭建，突顯香港竹棚搭建的技藝。

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    SummerFest 2025｜逢周末及假期特備pop up節目

    逢周末和假期，以至其他特定日子，均會舉行特備pop up節目，網羅運動、音樂、舞蹈、文化節目四大範疇，包括動感十足的「香港兒童平衡車錦標賽 2025」、「中西區 3v3 閃避球比賽 2025」、「頌夏棒球節之香港五人棒球賽」、「五人制棒球及 eBASEBALL」、「2025 年單車繞圈賽及衝分賽」。入場人士既可觀賞刺激比賽，更可參與一起感受揮汗之樂。

  • 香港兒童平衡車錦標賽2025 Hong Kong Balance Bike Group Championship 2025

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    SummerFest 2025｜文化節目 繽紛呈現

    文化節目包括：「WanderFest城內漫遊．嘉年華」系列、「Mermazing美人魚夏水禮」系列、「極『道』瑜『樂』」系列、「斯里蘭卡才藝表演」，讓你領略不同的文化色彩。

  • WanderFest 城內漫遊．嘉年華 – 露營遊 WanderFest 2025 - Camping Journey

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    SummerFest 2025｜音樂節目 樂而忘返

    音樂節目涵蓋流行樂、樂隊至管樂，包括「唱畀人聽全港青少年歌唱大賽2025」、 「SingingShow音樂會」、「新SING歌唱比賽」、「夏祭」、「節奏遊樂場」系列、「鄰舍音樂祭」、「LET'S PLAY HONG KONG！ 2025」系列。

  • 節奏遊樂場 - 亞洲音樂嘉年華 My Rhythm Playground 2025 – Asian Music Carnival

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    SummerFest 2025｜舞蹈節目 目不暇給

    舞蹈節目則有：「全港舞林爭霸大賽2025」和「盛夏芭蕾」，奔放與優雅兼具。

  • 全港舞林爭霸大賽2025 Showcase Competition 2025

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    《SummerFest 中環夏誌》活動詳情
    日期2025年5月30日至8月3日
    時間

    - 星期一至五下午3時 – 晚上9時

    - 星期六至日下午1時 – 晚上9時

    （或會因應當日舉行的特別節目而更改開放時間）

    地點中環海濱活動空間3號閘入口，近添馬公園
    入場費全免
    更多活動詳情：Facebook專頁按 / Instagram專頁按 / 網站按

     

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