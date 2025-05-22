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易潔鑊用法｜化學博士K Kwong拆解易潔鑊8大迷思　1情況增腦退化風險/呢2款鑊唔用得

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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化學博士K Kwong拆解易潔鑊8大迷思，1情況增腦退化風險警告呢2款鑊唔用得！

【易潔鑊用法】不少媽媽都會使用易潔鑊，容易清洗又不怕沾鑊，化學博士K Kwong近日於社交平台發文，拆解易潔鑊7大迷思，又分析其特性和材質，他更提醒避免使用2款易潔鑊！

易潔鑊用法｜化學博士K Kwong拆解易潔鑊8大迷思

化學博士K Kwong近日於Facebook專頁發文，拆解易潔鑊8大迷思，當中有關其可能會致癌的說法。

1. 開鑊

不少人都分享過開鑊方法，但基本上除了生鐵鑊、部分熟鐵鑊外，其他產品都不需要開鑊。他指開鑊的原因是要去除鑊具表面的沙石、機油，並將新一層油覆蓋在鑊具表面，不過我們日常用的鑊具，並非生鐵鑄造，也不是光滑的不銹鋼及鑊面塗上塗層身的鑊具，因此並不需要開鑊，使用洗潔精清洗便可。

2. 為何生鐵鑊要開鑊？

由於生鐵鑊大多都是使用沙造模具，再注入煮溶的生鐵水，最後冷卻成型，所以鑊面會有許多沙石，需要留意的是，這些沙石有機會混入了蠟青或煤油，以方便脫模，而蠟青和加熱多次的煤油都有可能致癌。

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3. 易潔鑊為最方便首選

K Kwong指，市面常見的易潔鑊，大多使用Teflon（PTFE）塗層，但由於Teflon含有可能會致癌的PFOA、PFOS，令很多人對易潔鑊反感。而PFOA、PFOS屬於PFAS（per/polyfluoroalkyl substance，全氟和多氟烷基物質） ，是「永久化合物」，其最大的特性便是不黏底。

4. 為何使用易潔鑊？

雖然易潔鑊有不少危害身體的說法，但並沒有證明所有PFAS有機會致癌，煮食時只要沒有刮花鑊面，以及加熱溫度不超過260度，鑊具釋放的PFAS甚至少於平日外賣用的紙包裝。如果易潔鑊有刮痕，就會存在2大風險：第一，PFAS的微塑膠釋出量會大增； 第二，鑊具的金屬鋁有機會熱溶。

5. 為何易潔鑊含鋁？

易潔鑊由鋁擠壓製成，因為便宜、可以做到既薄又輕身，而且不會生鏽。但問題是平價易潔鑊有機會使用回收鋁，若果表面的Teflon有損壞，就會釋出鋁離子、或回收鋁内的其他有毒金屬離子，例如鉻、鎘、鎳、銅、鉛。即使不是回收鋁，鋁離子都可以導致腦退化。

同場加映：消委會8款5星評分易潔鑊

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6. 易潔鑊缺點

易潔鑊除了PFAS、金屬離子有機會脫落外，最主要的原因是不耐用，因為易潔鑊表面的Teflon是塑膠，如果快速加熱或冷卻，由於膨脹系數和鋁不同，就有機會剝落。

即使易潔鑊外層已經有其他保護塗層保護著鋁，但隨著使用時間越久，亦好容易會剝落。另一個缺點便是不能在電磁爐上使用，如要使用，就需要購買底層有金屬圈的易潔鑊。

7. 避免使用的2款易潔鑊

K Kwong提醒，應避免使用標榜不會黐底的石紋、六角形紋鋁鑊，並直指這些鋁鑊是「掛羊頭賣狗肉」，「只不過係喺 Teflon 塗層黐咗啲唔知乜石，用用下一樣會甩 Teflon」。如果使用鐵鑊鏟，更容易將表面的膠鏟走，「個鑊啲鋁就好易走出嚟」。如果想分辨六角形紋的鋁鑊，可以留意鑊的底部有沒有金屬圈。

8. PFOA是否最安全？

K Kwong指，其實PFOA或PFOS是製造Teflon塗層的表面活化劑 （surfactant），即使不使用該兩種物質，仍有很多PFAS surfactant可以使用，不過其他物質的安全性則未有研究。另外，他又建議大家選購「大牌子」的產品，如果「買嗰啲三幾十蚊深水埗鋁製易潔鑊，自己睇路！」

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