新手媽媽｜黃翠如剖腹生仔驚揭患子宮瘤　讚老公蕭正楠神隊友：他不在身邊我會焦慮

【黃翠如/蕭正楠/新手媽媽】黃翠如於三月迎來人生新階段，跟老公蕭正楠成為新手爸媽媽，已經坐完月的翠如日前跟洪永城出席活動吸金，產後首度亮相的她分享湊B點滴，更透露生產過程中曾發生一件事，令她一度「斷片」。

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新手媽媽黃翠如｜「蕭哈哈」跟爸爸如餅印？

翠如接受TVB娛樂新聞台訪問，穿上黑色露肩裙的她感覺好弗，然而，她笑言：「只是掩飾得好！我的腰圍近30吋，肚腩還很大，但我不急著修身，希望慢慢來。」

作為新手媽媽嘅翠如，頻頻於IG分享湊仔日常，問到B仔似爸爸抑或媽咪，曾探過「蕭哈哈」的洪永城指B仔似爸爸蕭正楠，父子同樣眼大鼻高，黃翠如則補充：「很多人都說兒子像Edwin，但仔細看某些地方很像我，例如眼眉。」

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新手媽媽黃翠如｜沒計劃追多個

洪永城貴為「蕭哈哈」的舅父仔，他表示準備了金器作為禮物，但翠如笑言一直未收到。問到將來會否對親家？翠如大爆阿蕭很喜愛Tony大女Amber：「Amber叫Edwin餵她吃東西，他冧到呢。」

問到會否再追多個女湊成「好」字，翠如話暫時不會諗：「因為有一個BB已經好感恩，真的不容易，我不會貪心，會好好照顧和愛錫他。」在旁的Tony即鼓勵翠如：「不打緊，58歲都生得，你可以慢慢計劃。」

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新手媽媽黃翠如｜子宮有瘤 半身麻醉剖腹分娩

此外，黃翠如透露生「蕭哈哈」的過程，當中發生一些小狀況，搞到她斷了片，她解釋：「我是半身麻醉剖腹分娩，原本是記得個過程，不過期間發現子宮有個瘤，加上它有少許發炎，所以BB出世之後要處理它，所以之後的事我就不記得。」

正享受沉浸式湊仔生活的翠如，完全體會做媽咪的憂心，她說：「某天阿仔完全沒有便便，期間他只是放下屁仔，我們就好擔心，直至凌晨他終於有便便，我倆很久沒試過那麼開心，只為了一篤便便。」

翠如更大讚阿蕭這位新手爸爸為一位神隊友，所以阿蕭要返內地工作時，翠如都會感到焦慮。她說：「他之前返內地三日做騷，我都有一點焦慮，加上當刻BB打完針有少許發燒，但他不在身邊，我就好擔心，相信可以慢慢適應。」

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