翁虹婚姻｜翁虹罕談前夫揭婚前婚後兩個樣　花$235萬搞婚禮曾因衣著被辱罵：勾引誰？

【翁虹/亞姐冠軍/婚姻】56歲的「美魔女」翁虹經歷兩段婚姻，2005年與前夫伍偉傑離婚後，與現任丈夫劉冠廷於2007年再婚，並誕下女兒劉蒔（小水晶）。最近翁虹熱衷拍片分享感情觀，繼早前自爆跟老公已分居3年後，日前再拍片罕談前夫，她爆對方婚前婚後兩個樣，更試過因衣著問題而辱罵她！

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翁虹前夫｜罕談首段婚姻 指前夫婚前婚後兩個樣

翁虹於1989年參加亞洲小姐奪冠入行，由於外表亮麗，曾演出過不少性感角色，是不少男士的女神，現實中的她經歷兩段婚姻，第一段婚姻結束後，與百體健康科技集團總裁劉冠廷在2007年結婚，兩人育有一女，早前翁虹自爆與老公分居3年，老公在國外陪伴女兒，反而令夫妻感情更好。

日前，她還罕談首段婚姻，她指當年婚禮大排筵席兩天，花費了30萬美金（約235萬港幣），可惜僅維持兩年便離婚收場，繼而大爆前夫婚前婚後態度不一，例如對她在衣著上的態度，她說：「我穿這件衣服，在談戀愛的時候，他說你真的好會穿衣服，你真得好有魅力！同一件衣服，結完婚以後他突然會跟你說：『穿成這樣想勾引誰啊？』我整個就傻掉了。」她續指前夫認為老婆婚後是屬於老公的，沒有自由，又慨嘆當時像簽錯了合同。

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翁虹老公｜笑現任丈夫簽紙時有猶豫

到第二次結婚，翁虹與劉冠廷沒有再大搞婚禮，反而穿運動服就去民政局簽紙，她笑現任老公簽名時有點下筆猶豫：「我看着他問：『確定嗎？可以來得及後悔喔！』他馬上簽！」之後兩人租了野馬跑車，車身噴上「Just Marry」字樣，奔馳在高速公路上，沿途不少陌生人向他們按喇叭祝福，令她覺得蠻特別的，她又不忘大讚老公支持她的事業，做她的經理人，彼此互相信任和尊重。

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翁虹與老公劉冠廷婚後育有女兒小水晶，小水晶現時17歲，遺傳了媽媽的優良基因，長得相當標致，並有「最美星二代」美譽！

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