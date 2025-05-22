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抗癌飲食｜70歲醫大教授患4期肝癌　靠2招17年未復發　公開9色抗癌飲食法

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 25 分鐘前

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AI 摘要
  • 七旬教授分享抗癌飲食經驗
  • 九色蔬果富含抗氧化物
  • 公開抗癌早餐和蔬果汁食譜

【肝癌／抗癌飲食／癌症】健康飲食有助抗癌！台灣一名70歲醫科教授於17年前確診肝癌第4期，進行過兩次開刀手術，其後又接受過近40次電療化療。後來他透過改善飲食習慣，成功抗癌至今都沒有復發跡象。他公開9色抗癌飲食法，並分享每日必備的抗癌早餐。

抗癌飲食｜兩度患肝癌

據台媒《健康2.0》報道，台北醫學大學名譽教授韓柏檉在2008年4月，發現肝臟長有一顆19厘米大小的腫瘤，檢查後確診是末期肝癌，隨後接受了開刀手術，切除了2/3個肝臟，病情得以暫時抑制。可惜，癌細胞於同年11月開始擴散到肺部，接受多次化療及電療幫助控制病情，惟癌細胞仍侵害著教授的身體，最終於2012年9月肝癌再復發，並再次接受開刀手術，切除2厘米大小的腫瘤。在治療過程中，韓教授前後一共經歷過25次化療、12次放射治療，所幸他體內的癌細胞亦慢慢平息下來。

為了預防癌症復發，韓教授在休養期間努力擺脫舊有的生活模式，著手改善飲食習慣和養成運動習慣，至今17年都沒有復發跡象。

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抗癌飲食｜9色抗癌飲食法

韓柏檉指出，蔬食是最佳抗發炎藥，每日應攝取紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫、黑、白等9種顏色食物。這些多彩食材富含抗氧化物，正是他抗癌成功、保持年輕活力的關鍵。

韓柏檉建議，應多攝取全穀類、蔬果、豆類、堅果種子、奶類、膳食纖維、鈣質、Omega-3不飽和脂肪酸，同時減少進食紅肉、加工食品、反式脂肪及含糖飲料。

抗癌飲食｜抗癌餐單

韓柏檉公開抗癌餐單原則，建議每日必吃5大類食物：

  • 動物蛋白：魚、肉類、乳製品
  • 穀類：多穀類麵包、糙米、藜麥、小麥
  • 優質油脂：芥菜籽油、亞麻籽油、Omega-3油
  • 香草和香菜：薑黃、薄荷、百里香、迷迭香、大蒜
  • 蔬果和植物蛋白：小扁豆、碗豆、長豆、豆腐

他也分享每日早餐組合，包括：

  • 1杯蔬果汁：蔬果汁至少含20種蔬果，但不能少紅菜頭根、紅蘿蔔、番茄。韓柏檉指出，這3種食物加起來的植化素超過1000種，再加入帶皮檸檬一起打，味道更好喝。
  • 1杯全穀雜糧飲（包含30種全穀類）
  • 1隻水煮蛋

抗癌飲食｜「清血排毒蔬果汁」配方

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材料：

紅菜頭根、紅蘿蔔、番茄、蘆筍、西芹、奇異果、蘋果、提子、檸檬、菠蘿、冷凍藍莓、冷凍覆盆子、薑黃粉、黑胡椒、亞麻籽粉、生薑、南瓜籽、核桃、杏仁、枸杞、海帶芽

步驟：

1. 將所有食材徹底清洗。

2. 放入果汁機，倒入白開水，攪打30秒。

3. 加入肉桂粉、薑黃粉、黑胡椒後，再短暫攪拌5秒。

韓柏檉教授表示，由於蔬果汁較為虛寒，使用老薑、薑黃粉、黑胡椒粉、肉桂粉、亞麻籽粉等辛香料，有助平衡蔬果的寒性，當中黑胡椒粉所含的黑胡椒素，有助提升腸道對薑黃的吸收效率，而且辛香料具有抗氧化、抗發炎及殺菌等作用，對調和身體有一定作用。

韓教授補充，蔬菜類會多選擇植化素較多的款式如菠菜、芹菜、紅蘿蔔、番茄、紅菜頭等，而海帶芽則具潤腸之作用；水果則會選擇甜度較低的分析，例如綠色奇異果、蘋果等，但由於部分蔬果偏鹼性，故此也會在蔬果汁中加入種子堅果，除了擁有好油，堅果類本身偏酸性，能夠降低蔬果鹼性的比例。

抗癌飲食｜「全穀雜糧飲」配方

材料：

豌豆蛋白、糙米、豆漿粉、白芝麻、燕麥、青仁黑豆、大薏仁、靈芝多醣體、胚芽、紅豆、碗豆、玉米、粟米、米豆、蕎麥、大麥、綠豆、黃豆、花豆、芡實、蓮子、茯苓、淮山、麥冬、白果、松子、百合、黑芝麻、南瓜仁、葵瓜仁、光中杏、薑黃、白胡椒。

步驟：

1. 杯中加入50c.c.溫水或冷水。

2. 加入穀豆粉攪勻，再加點熱水即可。

同場加映｜5種防癌蔬菜

急診科醫生張適恆曾在其YouTube頻道中分享，目前已知的植化素超過13萬種，但在健康領域經過深入研究且可食用的大約只有200種。當中，蔬菜所含的植化素最豐富，他特別推薦以下5種蔬菜，其所含的植化素具有抗癌功效，而其中番茄所含的茄紅素更可預防12種癌症。

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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資料來源：《健康2.0》

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