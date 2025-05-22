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東張西望｜天橋無差別亂打人沿路推倒單車　大圍「伸拳姐」現身回應原因

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撰文： 文體藝online

發布時間： 9 小時前

最後更新： 5 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

｜天橋無差別亂打人沿路推倒單車，大圍「伸拳姐」現身回應原因。

【東張西望 / 伸拳姐 / 大圍 / 黎寬怡】在天橋上莫名出拳打人？最新一集《東張西望》報道大圍出現1名「伸拳姐」，專門在天橋上以街坊和學生為目標，見人便伸拳撞上去，受害者眾多。節目組連日追踪發現，「伸拳姐」除了伸拳打人之外，還會將沿路的共享單車推倒。

《東張西望》主持人貓仔黎寬怡上天橋直接追問「伸拳姐」此舉是何用意，對方堅稱伸拳只為保護自己；而問及為何要推倒路邊的共享單車時，她這表示單車是一種「信號」，不推倒便會有人不斷滋擾她。

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東張西望｜天橋無差別亂打人　沿路推倒單車

《東張西望》節目組對「伸拳姐」進行連日追踪，發現她每日早上8時左右途經天橋前往大圍港鐵站，自上天橋便會伸出拳頭橫衝直撞，雨天甚至會以傘代拳；撞到人後「伸拳姐」不但不道歉，反而破口大罵他人：「你見到人唔會避開呀？」、「非禮定打劫啊？」；除此之外，「伸拳姐」還將沿路的共享單車一一推倒。

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東張西望｜「伸拳姐」回應：伸拳為保護自己

「伸拳姐」面對主持人追問為何出拳打人時，她堅稱「伸拳」只為保護自己：「如果冇人安排…冇人撞到過嚟，就唔會嘅，通常會發生喺班女學生上（之前多次被女學生撞過？）唔係多次嘅，會有。」

不過，學生受訪時則表示「伸拳姐」是特意伸拳：「我哋差唔多係每日返學都見到佢，我避開咗，佢都撞埋嚟，我明明見到佢咁樣舉住個拳頭，我無可能咁傻仲望住手機。」另一位同學表示即使將手機放在袋子裡，仍然被她撞。

「伸拳姐」又指：「佢見到障礙物，唔係佢避開我而係我避開佢，我咪就變咗AI？」；被問及為何要沿路推倒共享單車時，她表示單車是一種「信號」，如若不推倒就會有人不斷滋擾她，而此事只有她自己知道，別人並不知曉。

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