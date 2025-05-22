新冠再臨｜感染新冠病毒輕症易被忽略　揭最新5大中招徵狀　醫生：未必發燒【附4招應對】

【防疫／新冠病毒／確診／疫情／新冠肺炎】新冠病毒再臨，全球確診的數字有顯著上升的趨勢，而有專家已經確認新冠病毒已經出現變異株，病毒比起過往傳染性更高，且初期病徵輕微，容易與其他疾病混淆。有醫生呼籲大眾小心防疫，亦要時常留意身體變化，有大型數據實證發燒已經不再是感染後最主要的徵狀。

新冠肺炎｜病毒進化三大特徵：更易傳播、更會躲藏、更難察覺

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁撰文，指出新冠病毒改玩「潛行」模式，新型變異株KP.2、JN.1、XBB 等「FLiRT 家族」，比起舊病毒株更容易人傳人。從近來確診的病例可見，就算過去曾經感染新冠或打過疫苗，也可能再次中招，且這波感染症狀像感冒、腸胃炎，肺部卻可能默默出現「毛玻璃」狀的病變，病毒變得更易傳播，症狀亦更難察覺。

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黃軒綜合出5大最新病徵，當中 發燒和喉嚨痛 不一定是最主要的症狀：

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腹瀉：以為只是吃錯食物

全身無力：覺得只是捱夜，睡眠不足

頭痛：當成讀書或是用手機過久

喉嚨輕微乾癢：不是劇痛常被無視

嗅覺變鈍：需要仔細留意才會發現

新冠肺炎｜應對新變種4招應對

面對症狀表現的變化，黃軒指出，就算沒有發燒亦不等於沒有感染病毒，因病毒變種後可能僅表現為輕微不適，忌掉以輕心。第二，當身體出現輕微不適就要留意，萬一出現發高燒等嚴重症狀，就要立刻求醫，避免延誤治療。第三，若前往人煙稠密的地方時，最好戴口罩保護自己。建議採取以下措施應對最新一波的疫情：

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48小時觀察期：出現疑似症狀後，應密切觀察病情變化。若出現呼吸急促、持續頭痛或嚴重腹瀉等情況，應立即就醫。

輕症管理：即使症狀輕微，也應減少外出、多休息，並做好居家隔離。

加強防護：在公共交通工具、電梯、醫院等高風險場所，仍應佩戴口罩。

留意身體細微變化：特別注意嗅覺異常、喉嚨發癢但不痛等不典型症狀。

新冠肺炎｜中港台感染數據一覽

近期全球新冠疫情出現新變化，多國研究數據顯示，當前流行的變異株如JN.1、KP.2等「FLiRT家族」病毒，其臨床表現與早期病毒株有顯著差異。香港衛生防護中心2025年第12週報告及北京哨點醫院最新數據均指出，這些變異株正以更隱蔽的方式在人體潛伏，傳統的發燒症狀已不再是判斷感染的主要依據。

新冠肺炎｜症狀大轉變：發燒比例跌破40%

根據北京2025年第一季針對1,042名門診確診患者的分析，僅38.2%的患者出現發燒症狀。與此同時，其他看似輕微的症狀反而更為常見：

疲勞（54%）

頭痛（48%）

腹瀉（42%）

輕微喉嚨痛（40%）

香港的監測數據也呈現類似趨勢，在首次就診患者中，出現發燒僅有39%，而出現腹瀉（43%）、頭痛（41%）和輕微喉嚨痛（40%）的比例更高，可見病毒變異後呈現的症狀與過往不同。

新冠肺炎｜成人6大重症症狀

據台灣疾管署強調，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症，呼籲患者如快測呈陽性後，出現以下重症症狀速求醫：

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呼吸困難

持續胸痛或胸悶

意識不清

皮膚或嘴唇發青

無法進食

過去24小時無尿或尿量顯著減少

此外，這波疫情感染人數有年輕化趨勢，有醫生提醒，若兒童感染新冠後出現以下症狀，恐是重症先兆，呼籲家長要留意並立刻帶同就醫：

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新冠肺炎｜兒童8大重症症狀

發燒超過48小時

高燒超過攝氏39度合併發冷

活動力不佳

退燒後持續呼吸急促

胸悶胸痛

持續性嘔吐

昏睡

體溫大於41度等

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