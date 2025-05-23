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兒童游泳安全｜百萬網紅剛誕第二胎卻傳噩耗　3歲長子泳池溺斃【附泳池安全守則】

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

美國一名親子網紅的3歲兒子早前不幸溺死。（iStock圖片）

【兒童安全/泳池安全/溺死】帶小朋友去泳池，必須要看管小朋友，免生意外！在TikTok擁有310萬粉絲的網紅艾蜜莉（Emilie Kiser）的3歲兒子，早前在泳池疑不幸溺斃，讓這位剛誕下次子的26歲媽媽心碎不已。

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綜合美國媒體報道，亞利桑那州警方稱，事發於5月12日，艾蜜莉的3歲兒子特里格（Trigg Kiser）在家中後院泳池中被發現，救上岸時已失去意識。救護人員抵達後立即實施心肺急心肺復甦術，隨後迅速送往醫院急救，再空運至兒童醫院救治。不幸的是特里格在住院數日後，於5月18日宣告不治。

特里格2021年7月出生，是艾蜜莉和丈夫布萊迪（Brady Kiser）的第一個孩子。2024年9月艾蜜莉再次懷孕，在社交平台Instagram開心地分享家庭即將迎來新成員的喜悅：「我們迫不及待地想迎接家中的新天使。無論你是誰，我們已經非常愛你了。」次子泰迪（Teddy）今年3月出生，艾蜜莉感謝丈夫，又說：

我對兒子們的愛是無限的。

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一家四口的生活幸福美滿，不料突然面臨喪子之痛，網民紛紛留言安慰，對艾蜜莉說不要責怪自己，「妳一直都是好媽媽」。有粉絲也留言表達支持說：「只要你準備好了，我們就會在這裡，我們愛你！」

26歲的艾蜜莉在TikTok擁有310萬粉絲，在Instagram上的粉絲也接近160萬，她經常分享日常生活，近年走紅。悲劇發生後數日，艾蜜莉的粉絲留意到她不再更新社交媒體，引起擔憂。

美國兒科學會表示，兒童參加正規游泳課程並學懂游水，溺斃機會可大減88%。（圖片來源：Aflo Images@Canva）

兒童游泳安全｜家長須知泳池安全12則

炎炎夏日，不少家長都會帶孩子到泳池或沙灘嬉水降溫，但一定要注意安全。美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，AAP）整理了14項泳池安全守則，其中12項適用於香港的泳池環境，家長萬勿掉以輕心。其中，AAP不建議使用充氣式浮臂或泳墊等輔助工具。

  • 1. 切勿獨留孩子在泳池，需指派一名不受酒精或藥品影響的「觀察員」（water watcher）密切監察和照顧在水中或池邊的小朋友。
  • 2. 不諳水性的小朋友玩水時，最好有會游泳及心肺復甦法（CPR）的成人在附近。
  • 3. 持有救援設備如救生圈、長鉤、可防水手機。
  • 4. 1歲以上幼兒接受過正規游泳訓練，可以降低溺水風險，惟目前沒有證據表明，未滿1歲的幼兒學游水可防止溺水風險。
  • 5. 兒童參加正規游泳課程並學懂游水，溺斃機會可大減88%。
  • 6. 幼兒1歲起，父母可按發育和心理準備，為其安排游泳班。但父母不要以為孩子上了游泳課程，就可免於溺斃。
  • 7. 避免陷阱：游泳池和水療中心的排水管可吸入小朋友。如果排水管蓋破損或丟失，請勿前往那些游泳池或水療中心。
  • 8. 避免使用充氣式游泳輔助器材，如浮臂、泳墊，因它們不能替代經認證許可的救生衣，並且會給兒童和父母帶來虛假的安全意識。
  • 9. 一發現小朋友失蹤，即去泳池或水療中心尋找。
  • 10. 與家人、朋友和鄰居分享泳池安全須知。
  • 11. 大型充氣泳池有傾倒風險，且不易在四周加上護欄，在使用時應小心。
  • 12. 若家中有泳池，應在四周安裝1.2米圍欄和警報器，以防小朋友誤闖。

資料來源：NY PostABC News、Ig@emiliekiserAAP

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