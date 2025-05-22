不離不棄｜女教師突中風智力倒退回3歲　暖男老公不離不棄520表心迹：愛你一生一世

【中風／智力／教師／腦癱】不離不棄！河北一名美術老師2年前突發中風，腦癱後智力倒退回僅得3歲，已無法認人、生活不能自理。然而，她的丈夫卻未有因此放棄，一直不離不棄悉心照料，今年520更向愛妻堅定表白：「我愛你一生一世。」

不離不棄｜授課時突中風昏迷 女教師智力倒退回3歲

綜合內媒及《大皖新聞》報道，34歲的美術老師沈沈於2023年授課期間，突發中風倒在講台上，再次甦醒時已經認不出丈夫，智力退化到3歲、生活無法自理，一切需要從頭再學。丈夫小林未有因此受挫，陪伴妻子開始復健、照顧她的起居，陪伴她一起重頭來過。

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因為照顧妻子極為忙碌，加上不知如何向長輩解釋，最終小林選擇隱暪自己父母現況，與沈沈母親一起照顧妻子，之後又因妻子身邊離不開人，毅然放棄了維持生計的滷味檔攤，嘗試通過抖音直播帶貨，賺取醫療費及生活開支。

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從直播中作品可見，小林每日為妻子煮飯、梳頭及復健，偶爾帶她外出看電影、逛街，她們的故事及互動感動了不少網民，收獲大批粉絲，甚至受到當地節目邀請。

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不離不棄｜丈夫堅守愛妻520真情告白感動網民

節目上專家看過沈沈的狀況後，認為她有很大機會可恢復原來狀態。對此，小林坦言無論未來如何，都會與妻子一起努力鍛練，陪著她一起走下去：

她當初義無反顧選擇了我，陪著我吃了不少苦，我會護她一世，因為我不知道下一輩子能否遇見你，所以我今生才會把最好的都給你。

適逢今年「520」節日（普通話諧音「我愛你」），小林亦向妻子送上11朵玫瑰，寓意一生一世，笑言：「我愛你一生一世。」、「和你一起的每一天都是520」，真摯感情感動不少網民，紛紛為她們送上祝褔。

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同場加映｜按壓人體7大「搏動點」 測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

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資料來源：抖音@小林啊（白天照顧妻子）

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