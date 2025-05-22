學英文方法︱鄭裕玲流利英語訪問湯告魯斯　家境不佳僅中五畢業靠3招自學英語

【鄭裕玲/Do姐/湯告魯斯/職業特工隊】年屆67歲的鄭裕玲(Do姐）仍然不斷嘗試新東西，追韓星、電台開咪，近來經營的網上頻道搞得有聲有色！最近就飛到倫敦訪問荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise），更教對方講廣東話潮語「老best」，Do姐訪問期間大晒流利英語，但其實她僅中五畢業，靠3招自學英文！

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Do姐近年成立自己的YouTube頻道訪問名人明星，大受網民歡迎。更獲海外電影公司的青睞，獲邀到英國訪問湯告魯斯，對方的新戲《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）在港上映，Do姐就教Tom Cruise講兩句廣東話宣傳新戲，包括「Mission Impossible好firm」，呢另一句較高難度，就係「約埋老best睇Mission Impossible」，湯告魯斯都能夠完成，獲Do姐大讚。

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另外，湯告魯斯都提到《職業特工隊2》與吳宇森導演合作，以及在電影中親身上陣，徒手捉住小型飛機追捕反派一幕，他亦表示角色Ethan，也有恐懼和脆弱一面，只是故事發展下去逼不得已去做。至於他本人，無論是角色還是自己，都不介意呈現出害怕的感受。

但我不會被它左右，面對未知，可以選擇害怕，也可以選擇探索及了解它。

Do姐從小在單親家庭成長，坦言童年生活不開心，因為父母經常吵架更會拿兩姊弟出氣，父母最終離婚。媽媽獨力湊大Do姐兩姊弟，只靠爸爸的贍養費生活，所以DO姐就算中學會考中英文科考獲A級成績，都放棄留學機會，出來工作幫補家計，不過她好學不倦，工餘時進修英文，練成一口流利英語。

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湯告魯斯職業特工隊︱鄭裕玲3招學好英語

她曾分享多聽及多閱讀是學習英語的關鍵，她在家裡看英文報紙及看英文電視節目，另外一招就是聽音樂，自小已很喜愛聽Bee Gees及 Beatles等英文歌，建立了良好的英文根基。

Do姐因為成長環境而練成堅強性格，做人處世充滿智慧，絕對值得女性學習。以下是她說過的金句:



我做嘢有交代，100%努力，無欺場。



她強調工作態度的重要性，認為做好基本要求是最基本的責任。

有期望都要有時間，我唔會好絕對咁話『唔好』，但亦唔會強求。

她認為事業不能強求，一切需要時間和機遇。

要接納無人係完美嘅，每件失敗嘅事都有教訓。

她鼓勵大家接受不完美，並從失敗中學習。

如果你想食呢塊糕點，你就要成塊食落去。唔能夠只要好嘅，要接納人嘅長處同埋短處。

她用糕點比喻感情，提醒大家要接受伴侶的優缺點。

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