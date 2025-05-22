  • 30°C
香港時間：2025522日 (四) 21:39

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學英文方法︱鄭裕玲流利英語訪問湯告魯斯　家境不佳僅中五畢業靠3招自學英語

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

鄭裕玲飛到倫敦訪問湯告魯斯。

【鄭裕玲/Do姐/湯告魯斯/職業特工隊】年屆67歲的鄭裕玲(Do姐）仍然不斷嘗試新東西，追韓星、電台開咪，近來經營的網上頻道搞得有聲有色！最近就飛到倫敦訪問荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise），更教對方講廣東話潮語「老best」，Do姐訪問期間大晒流利英語，但其實她僅中五畢業，靠3招自學英文！

最新影片:

TOPick一分鐘
新手媽媽︱張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　成功戒夜奶全靠1「減法」

Do姐近年成立自己的YouTube頻道訪問名人明星，大受網民歡迎。更獲海外電影公司的青睞，獲邀到英國訪問湯告魯斯，對方的新戲《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）在港上映，Do姐就教Tom Cruise講兩句廣東話宣傳新戲，包括「Mission  Impossible好firm」，呢另一句較高難度，就係「約埋老best睇Mission  Impossible」，湯告魯斯都能夠完成，獲Do姐大讚。

點擊圖片放大
+8
+7

另外，湯告魯斯都提到《職業特工隊2》與吳宇森導演合作，以及在電影中親身上陣，徒手捉住小型飛機追捕反派一幕，他亦表示角色Ethan，也有恐懼和脆弱一面，只是故事發展下去逼不得已去做。至於他本人，無論是角色還是自己，都不介意呈現出害怕的感受。

但我不會被它左右，面對未知，可以選擇害怕，也可以選擇探索及了解它。

Do姐從小在單親家庭成長，坦言童年生活不開心，因為父母經常吵架更會拿兩姊弟出氣，父母最終離婚。媽媽獨力湊大Do姐兩姊弟，只靠爸爸的贍養費生活，所以DO姐就算中學會考中英文科考獲A級成績，都放棄留學機會，出來工作幫補家計，不過她好學不倦，工餘時進修英文，練成一口流利英語。

點擊圖片放大
+11
+10

湯告魯斯職業特工隊︱鄭裕玲3招學好英語

她曾分享多聽及多閱讀是學習英語的關鍵，她在家裡看英文報紙及看英文電視節目，另外一招就是聽音樂，自小已很喜愛聽Bee Gees及 Beatles等英文歌，建立了良好的英文根基。

Do姐因為成長環境而練成堅強性格，做人處世充滿智慧，絕對值得女性學習。以下是她說過的金句:


我做嘢有交代，100%努力，無欺場。
 

她強調工作態度的重要性，認為做好基本要求是最基本的責任。

有期望都要有時間，我唔會好絕對咁話『唔好』，但亦唔會強求。

她認為事業不能強求，一切需要時間和機遇。

要接納無人係完美嘅，每件失敗嘅事都有教訓。

她鼓勵大家接受不完美，並從失敗中學習。

如果你想食呢塊糕點，你就要成塊食落去。唔能夠只要好嘅，要接納人嘅長處同埋短處。

 她用糕點比喻感情，提醒大家要接受伴侶的優缺點。

相關新聞：

歌王女兒｜陳奕迅20歲愛女陳康堤加入樂壇　女拔出身合唱團兼手球校隊文武雙全

天王現身小學｜郭富城罕有出席校園活動唱金曲《強》 親揭30多年生存法則激勵學生追夢

劍擊尖子｜喇沙仔蔡俊彥9歲學劍棄讀港大苦練 27歲終奪花劍大獎賽金牌圓夢

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
08:00 2024/11/19
黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
爸爸｜劉青雲自爆童年反叛曾經逃學　影帝因患肺結核錯失外國求學機會
19:07 2024/12/16
爸爸｜劉青雲自爆童年反叛曾經逃學　影帝因患肺結核錯失外國求學機會
星級夫婦｜劉青雲澄清無阻止郭藹明復出　「市民劉先生」親揭愛逛街市原因
18:40 2025/01/13
星級夫婦｜劉青雲澄清無阻止郭藹明復出　「市民劉先生」親揭愛逛街市原因
贖夢｜張家輝作客Do姐節目睇精神科醫生　自揭有失眠焦慮曾因1事患抑鬱症
17:24 2025/04/02
贖夢｜張家輝作客Do姐節目睇精神科醫生　自揭有失眠焦慮曾因1事患抑鬱症

你可能感興趣

黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
08:00 2024/11/19
黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
爸爸｜劉青雲自爆童年反叛曾經逃學　影帝因患肺結核錯失外國求學機會
19:07 2024/12/16
爸爸｜劉青雲自爆童年反叛曾經逃學　影帝因患肺結核錯失外國求學機會
星級夫婦｜劉青雲澄清無阻止郭藹明復出　「市民劉先生」親揭愛逛街市原因
18:40 2025/01/13
星級夫婦｜劉青雲澄清無阻止郭藹明復出　「市民劉先生」親揭愛逛街市原因
鄭裕玲 Bee Gees 職業特工隊 單親家庭 湯告魯斯 YouTube 英國 倫敦 荷里活 閱讀

最高瀏覽

謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位