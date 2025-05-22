向陽花｜投資馮小剛新片《向陽‧花》任出品人　趙麗穎轉型夠狠 成功破格

【趙麗穎 / 馮小剛 / 向陽花】由馮小剛執導，趙麗穎領銜主演，蘭西雅、啜妮 、王菊 、程瀟 、王嘯宇 、錢漪等出演之現實主義題材電影《向陽‧花》將於5月29日香港上映。

此片是趙麗穎從影以來，首度挑戰粗悍、爛命角色，更是馮小剛與趙麗穎相隔19年後再度合作。

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故事講述四位刑滿釋放女囚如何困境求生？趙麗穎飾演的高月香為給女兒購買價值20萬的人工耳蝸，鋌而走險，被判刑入獄，卻因這段經歷結識了黑妹（蘭西雅 飾）、鄧虹（啜妮 飾）、胡萍（王菊 飾）、郭愛美（程瀟 飾）。

她們雖然性格不同，但卻都有「和生活硬碰硬」的態度。不服輸、不認命的她們，面對命運挑戰一路為彼此撐腰，向陽而生。曾在電視劇《繁花》飾演梅萍一角的王菊演出也甚為生鬼，另一重點推介新一代演員蘭西雅表現令人刮目相看。

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向陽花｜角色設計粗獷 趙麗穎轉型夠狠

不同於以往形像，趙麗穎今次在《向陽‧花》中的角色有很大突破。為了患有聽障的女兒不惜拼命，在角色設計上顯得粗獷，甚至凶狠，讓觀眾看到一個不一樣的她。

其中一場為了幫戲中出生入死的姊妹黑妺脫離魔掌，狠狠的展開了一場腥血搏鬥，過程中其目露凶光的眼神，讓人膽寒，馮導完全將趙麗穎狠和恨的情緒表露無遺，一次演技上的突破，再次刷新銀幕形象。

演技上的變奏，為趙麗穎帶來不少迴響，而為了演出這個聽障兒童媽媽角色，更特地去學習手語，讓她與戲中囡囡互動時，效果更生活化。

向陽花｜馮小剛、趙麗穎相隔19年再合作

趙麗穎今次除了領銜主演之外，更是影片出品人之一，其實她與馮導兩人19年前就已結緣，2006年趙麗穎參加「雅虎搜星」選秀就是馮小剛組的冠軍，之後演出馮小剛執導的廣告，從此踏入演藝圈，而「向陽‧花」是兩人首次在大銀幕搭檔，令人期待。

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