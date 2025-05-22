  • 30°C
香港時間：2025522日 (四) 21:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

向陽花｜投資馮小剛新片《向陽‧花》任出品人　趙麗穎轉型夠狠 成功破格

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 9 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

投資馮小剛新片《向陽‧花》任出品人，趙麗穎轉型夠狠 成功破格。

【趙麗穎 / 馮小剛 / 向陽花】由馮小剛執導，趙麗穎領銜主演，蘭西雅、啜妮 、王菊程瀟 、王嘯宇 、錢漪等出演之現實主義題材電影《向陽‧花》將於5月29日香港上映。

此片是趙麗穎從影以來，首度挑戰粗悍、爛命角色，更是馮小剛與趙麗穎相隔19年後再度合作。

職業特工隊8｜湯告魯斯跟Do姐學講香港潮語　直言玩命演出時會驚：但我不介意害怕

故事講述四位刑滿釋放女囚如何困境求生？趙麗穎飾演的高月香為給女兒購買價值20萬的人工耳蝸，鋌而走險，被判刑入獄，卻因這段經歷結識了黑妹（蘭西雅 飾）、鄧虹（啜妮 飾）、胡萍（王菊 飾）、郭愛美（程瀟 飾）。

她們雖然性格不同，但卻都有「和生活硬碰硬」的態度。不服輸、不認命的她們，面對命運挑戰一路為彼此撐腰，向陽而生。曾在電視劇《繁花》飾演梅萍一角的王菊演出也甚為生鬼，另一重點推介新一代演員蘭西雅表現令人刮目相看。

點擊圖片放大
+3
+2

向陽花｜角色設計粗獷　趙麗穎轉型夠狠

不同於以往形像，趙麗穎今次在《向陽‧花》中的角色有很大突破。為了患有聽障的女兒不惜拼命，在角色設計上顯得粗獷，甚至凶狠，讓觀眾看到一個不一樣的她。

其中一場為了幫戲中出生入死的姊妹黑妺脫離魔掌，狠狠的展開了一場腥血搏鬥，過程中其目露凶光的眼神，讓人膽寒，馮導完全將趙麗穎狠和恨的情緒表露無遺，一次演技上的突破，再次刷新銀幕形象。

演技上的變奏，為趙麗穎帶來不少迴響，而為了演出這個聽障兒童媽媽角色，更特地去學習手語，讓她與戲中囡囡互動時，效果更生活化。

向陽花｜馮小剛、趙麗穎相隔19年再合作

趙麗穎今次除了領銜主演之外，更是影片出品人之一，其實她與馮導兩人19年前就已結緣，2006年趙麗穎參加「雅虎搜星」選秀就是馮小剛組的冠軍，之後演出馮小剛執導的廣告，從此踏入演藝圈，而「向陽‧花」是兩人首次在大銀幕搭檔，令人期待。

職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照

雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新黑寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

相關文章

雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》
16:43 2025/05/07
雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》
雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新黑寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕
16:28 2025/05/13
雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新黑寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕
職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照
17:04 2025/05/13
職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照
職業特工隊8｜湯告魯斯跟Do姐學講香港潮語　直言玩命演出時會驚：但我不介意害怕
20:06 2025/05/19
職業特工隊8｜湯告魯斯跟Do姐學講香港潮語　直言玩命演出時會驚：但我不介意害怕

你可能感興趣

雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》
16:43 2025/05/07
雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》
雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新黑寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕
16:28 2025/05/13
雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新黑寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕
職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照
17:04 2025/05/13
職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照
電影 娛樂人物職業 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位