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新冠疫情丨新冠疫情肆虐 「吞刀片式」喉痛更明顯　醫生分享9招紓緩喉痛一種調味粉可抗炎

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

新冠疫情肆虐 「吞刀片式」喉痛更明顯　醫生分享9招紓緩喉痛

【新冠肺炎/喉嚨痛/刀片嗓/紓緩喉痛】新冠疫情於香港有惡化趨勢，中國工程院院士鍾南山近日表示，新一輪流行的新冠疫情以「刀片嗓」（形容喉嚨劇痛如「吞刀片」）症狀較為明顯。想舒緩喉嚨痛症狀，又唔想長期食藥，如何是好? 不妨參考美國醫生9種日常自救方法！

日常9招喉嚨痛自救法

美國健康網站Prevention曾發文指導致喉嚨痛的原因眾多，除了病毒感染及流感外，乾燥的空氣、吸煙、胃酸倒流亦可以是成因之一，因此遂整合了美國醫生的意見，建議民眾一旦有喉嚨痛症狀時，不妨可以考慮以下無需食藥的9招自救法。

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  • 鹽水漱口:鹽水有消腫、緩解發炎和鎮靜作用，建議將 1/4 至 1/2 茶匙的鹽溶於一杯約230多毫升的溫水中，每隔一兩個小時漱口一次。
  • 開加濕器/沖熱水涼: 乾燥的空氣會刺激喉嚨痛，延長恢復時間，因此可考慮使用加濕器或沖熱水涼，令屋內濕氣上升，從而緩解不適。不過，注意，加濕器使用完之後，水箱要保持乾爽，否則有可能滋生細菌和真菌，令水蒸氣帶到細菌，令病情惡化。
  • 飲凍水/食雪條: 飲凍水或食雪皆可令喉嚨有短暫麻痺，以緩解一些引起疼痛的發炎。不過注意，雪條要避開柑橘味，因為它或許會引發胃酸倒流，進而加重症狀。
  • 飲食加入薑黃粉:薑黃有增強免疫力及抗發炎功效，因此於飲食中加入少許薑黃粉，或配合鹽水漱口，可有助於消除喉嚨痛。
  • 飲用花草茶:許多花草茶具有增強免疫力作用，有助於身體抵抗感染，當中紫錐花(Echinacea）茶亦具有不錯成效。
  • 沖蜜糖水:蜂蜜是止咳藥和茶中很常見的成分，而它的抗菌特性，更可以覆蓋喉嚨發炎部分，以減少刺激。只需將一湯匙沖蜜加入溫水或茶中，然後慢慢喝，直到感覺症狀減輕為止。
  • 忌吃食物及進食時段: 胃酸倒流會加重喉嚨痛症狀，建議避免飲汽水、食油炸食品、橙和檸檬等柑橘類水果。此外，睡前一小時內不要吃任何食物，另外，避免躺下前吃東西，因會加劇胃酸倒流症狀。
  • 多更換牙刷:細菌會積聚於牙刷刷毛上，而刷牙過程中，有機會傷害到牙齦致細菌入侵。因此要定期更換牙刷，一旦有不適，便需要將牙刷更替。
  • 睡覺時抬高頭:平躺會令頸部壓力增加，繼而令喉嚨痛症狀加劇，因此抬高頭可有所幫助，亦可以減輕胃酸倒流。

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Sick問識答
Sick問識答｜濕疹發作用「天然」偏方止痕？ 醫生解構成效各異勿亂試

新冠疫情︱中港台新冠疫情持續升溫

本港衞生署衞生防護中心於5月15日公布，在過去4周，中心共錄得81宗涉及成年人的新冠嚴重個案（包括30宗死亡個案），流行病學調查顯示當中83%屬65歲以上的人士，這些較年長的個案中超過9成有長期病患，而只有1宗個案在過去6個月內曾接種新冠疫苗加強劑。兒童方面，中心今年暫錄得5宗嚴重個案（未有死亡個案），當中2宗有長期病患紀錄，3宗未曾接種新冠疫苗初始劑次。

同場加映｜成人6大重症症狀

疾管署強調，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症，呼籲患者如快測呈陽性後，出現以下重症症狀速求醫：

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同場加映｜新冠食療4大飲食原則

台灣營養師李婉萍在Facebook專頁發文，提醒大眾新冠確診數字又有上升趨勢，提醒大家要好好防疫之餘，若不慎感染亦可以透過4大飲食建議，加速復原及新冠後遺症：

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